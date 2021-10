Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2021, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 27 al 31 ottobre. Le Farfalle cercheranno il grande acuto iridato dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre sono pronte per sfidare nuovamente Bulgaria, Russia, Bielorussia, Ucraina, Giappone, Israele e tutte le big internazionali nell’all-around e anche nelle finali di specialità (assenti ai Giochi).

Confermatissima la formazione del gruppo, ci saranno tutte le ragazze che hanno festeggiato l’alloro a cinque cerchi poco più di due mesi fa: la capitana Alessia Maurelli sarà affiancata da Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti e Daniela Mogurean, mentre Laura Paris sarà la riserva.

A livello individuale, invece, schiereremo tre azzurre. Milena Baldassarri, reduce da una splendida finale all-around alle Olimpiadi, cerca gloria anche in questo contento. Debutto iridato per la giovane Sofia Raffaeli, che ha incantato per tutta la stagione (ma non le è bastato per ottenere una sacrosanta convocazione per i Giochi). Altra chance per Alexandra Agiurgiuculese, andata seriamente in difficoltà agli Europei (fuori dall’atto conclusivo) e poco brillante anche a Tokyo.

Il regolamento prevede che vengano conteggiati i migliori tre punteggi di ogni atleta per decidere le qualificate alla finale sul giro completo (dove si prendono in considerazione i riscontri su tutti gli attrezzi). Milena Baldassarri si cimenterà con cerchio, palla e clavette; Sofia Raffaeli sarà chiamata in causa su cerchio, clavette e nastro; Alexandra Agiurgiuculese è stata selezionata per palla e nastro. Di seguito le convocate dell’Italia per i Mondiali 2021 di ginnastica ritmica.

CONVOCATE ITALIA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2021

SQUADRA:

Alessia Maurelli

Martina Centofanti

Martina Santandrea

Agnese Duranti

Daniela Mogurean

INDIVIDUALISTE:

Alexandra Agiurgiuculese

Milena Baldassarri

Sofia Raffaeli

Foto: LaPresse