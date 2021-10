Ginnastica, Mondiali 2021: qualificazioni sospese per positività al Covid-19. Serve la sanificazione, Italia rinviata di 80 minuti

La FIG ha comunicato il motivo per cui le qualificazioni maschili dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica sono state sospese per 80 minuti. Tutto è legato a una positività al Covid-19 riscontrata alla vigilia della sesta suddivisione, originariamente in programma alle ore 08.10 e poi slittata alle ore 09.30 (sempre italiane, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi). A quel punto il personale sanitario è stato mandato in campo gara, l’ambiente e tutti gli attrezzi sono stati sanificati in modo da poter fare riprendere la competizione nel più breve tempo possibile.

Dunque niente cancellazioni e sospensioni, nessun allarmismo eccessivo: una semplice procedura sanitaria applicata seguendo il protocollo e un rinvio contenuto in un’ottantina di minuti. Chiaramente si è generato uno slittamento del programma e la settima suddivisione, quella con l’Italia protagonista, non è potuta andare in scena alle ore 10.20 come da calendario originario: Marco Lodadio e compagni dovranno attendere le ore 12.00 (circa). La giornata di qualificazioni finirà dunque più tardi rispetto alle indicate ore 13.50.

Il nominativo della persona contagiata non è stato comunicato per ovvi motivi di privacy. Non sembra che questa positività al Covid-19 possa incidere sul regolare sviluppo di questi Mondiali, che nei prossimi quattro giorni vivranno le rispettive finali (all-around tra giovedì e venerdì, specialità nel weekend).

Foto: Lapresse