I Mondiali di ginnastica 2021 hanno fatto vedere un’Italia vincente, capace di aggiudicarsi quattro medaglie, tra cui lo splendido oro di Nicola Bartolini nel corpo libero, per un movimento che sta ottenendo risultati di rilievo in campo internazionale.

“Il bilancio per la Ginnastica azzurra al Mondiale di Artistica è sicuramente più che positivo – ha affermato al termine il vice-presidente federale Valter Peroni – Abbiamo vinto quattro medaglie nella prima giornata di finali di specialità e oggi abbiamo fatto un’ulteriore bella figura a livello internazionale, posizionandoci ai piedi del podio Giapponese in due specialità come il volteggio maschile e la sbarra con Thomas Grasso e Carlo Macchini”.

Anche nel femminile non sono mancate le soddisfazioni, con molte finali conquistate. “Nel concorso generale femminile siamo riusciti ad entrare con due ragazze – Asia e Alice D’Amato – che sono arrivate tra le prime dodici ginnaste al Mondo. Elisa Iorio, arrivando sesta nella finale alle parallele asimmetriche, ha dimostrato di essere tornata molto competitiva dopo l’infortunio. Dispiace per Desiree Carofiglio e Nicolò Mozzato che non sono riusciti ad entrare in finale ma sono sicuro che l’esperienza qui a Kitakyushu sarà utile in vista degli impegni futuri”.

La spedizione è da considerarsi sicuramente eccezionale e al di sopra delle aspettative, con l’Italia che è pronta a recitare un ruolo da protagonista. “Torniamo a casa con un oro al corpo libero di Nicola Bartolini, due argenti per Asia D’Amato e Marco Lodadio a volteggio ed anelli e un bronzo, sempre all’anello, di Salvatore Maresca. Primati assoluti, esordi in gare di questo livello e conferme per i nostri atleti che dimostrano come la Ginnastica azzurra, maschile e femminile, c’è e darà del filo da torcere alle grandi super potenze di questo sport. Il lavoro che i nostri allenatori stanno portando avanti quotidianamente in palestra sta dando i frutti e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi