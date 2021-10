Hitomi Hatakeda è stata dimessa dall’ospedale di Kitakyushu (Giappone) dove era ricoverata da una settimana. La ginnasta era caduta malamente alle parallele asimmetriche durante un allenamento di contorno ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica, aveva picchiato il mento e si erano segnalato immediatamente gravi lesioni al midollo spinale e alle vertebre cervicali. Inizialmente si era pensato anche al rischio di una paralisi, ma fortunatamente la 21enne ha lasciato il nosocomio sulle sue gambe.

La ginnasta, che si era qualificata alla Finale all-around della rassegna iridata col quarto punteggio e che avrebbe potuto lottare per la conquista di una medaglia, ha postato su Instagram una foto che la ritrae in piedi e ha scritto: “Sono dispiaciuta di non essere riuscita a soddisfare le aspettative dei tifosi giapponesi che mi hanno sostenuta con passione durante i Mondiali”.

L’atleta, presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove ha contribuito al buon piazzamento della Nazionale padrona di casa, non ha fornito dettagli in merito al suo infortunio, ma ha comunicato che lavorerà duramente per tornare il più presto possibile in pedana. L’aspettiamo prontamente in gara, già nel 2022 che culminerà con i Mondiali che assegneranno i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Foto: Lapresse