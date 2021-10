Ginnastica, come sta Hitomi Hatakeda? Rischia la paralisi: midollo spinale lesionato, attesa per i nuovi esami

Hitomi Hatakeda rischia la paralisi: senza troppi giri di parole, purtroppo. La ginnasta giapponese è caduta malamente dalle parallele asimmetriche mentre stava eseguendo il Komova (transizione dallo staggio basso a quello alto), ha picchiato fortemente il mento a terra, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e i risultati dei primi esami clinici parlando di lesione al midollo spinale cerebrale e contusioni alle vertebre cervicali.

Lo avevamo riportato ieri, non appena la Federazione Ginnastica Giapponese aveva comunicato l’accaduto e le sue conseguenze, senza particolari oscurantismi che invece in passato hanno purtroppo caratterizzato l’universo della Polvere di Magnesio. Oggi si attendono nuovi esami, ma non si nasconde il peggiore degli scenari per questa ragazza di 21 anni.

Oggi era attesa in pedana a Kitakyushu per disputare la Finale all-around dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica, a cui si era qualificata col quarto punteggio e dove avrebbe potuto battagliare per la conquista di una medaglia. Purtroppo, invece, è in un letto di ospedale, dolorante ma cosciente, sostenuta dalla mamma Yukiko (che è anche la sua allenatrice) e dal papà Yoshiaki (bronzo con la squadra alle Olimpiadi di Barcellona 1992).

La ribattezzata Tomisan aveva preso parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020, concludendo al quinto posto nella gara a squadre. In carriera ha conquistato quattro medaglie d’oro alle Universiadi di Napoli 2019 e si apprestava a diventare la capitana delle Samurai visto l’imminente ritiro di Mai Murakami. La speranza è che gli esami odierni possano portare uno spiraglio di luce.

