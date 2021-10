Ginnastica artistica oggi, Mondiali 2021: orari 22 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 22 ottobre (ore 11.15) va in scena la Finale all-around maschile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) si disputa il secondo atto conclusivo di questa rassegna iridata. Si preannuncia grande spettacolo nella gara che incorona il ragazzo più completo sui sei attrezzi, si tratta di uno dei momenti più attesi dell’anno per gli appassionati della Polvere di Magnesio.

Il grande favorito della vigilia è colui che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il giapponese Daiki Hashimoto, desideroso di firmare una doppietta antologica e di entrare definitivamente nella storia di questo sport. Il padrone di casa ha firmato il miglior punteggio nel turno di qualificazione, ma dovrà però stare molto attento al cinese Zhang Boheng, che nel turno eliminatorio ha chiuso ad appena due decimi di distacco. Si preannuncia grande lotta per salire sul podio tra il turco Adem Asil, il cinese Shi Cong e l’ucraino Illia Kovtun. Non ci saranno italiani in gara, nessun azzurro si è cimentato sul giro completo in qualifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale all-around maschile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

FINALE ALL-AROUND MASCHILE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 22 OTTOBRE:

11.15 Finale concorso generale individuale maschile

MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSport.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI:

Non ci sono italiani in gara.

