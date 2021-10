Ginnastica artistica oggi, Mondiali 2021: orari 21 ottobre, tv, programma, streaming, italiane in gara

Oggi giovedì 21 ottobre (ore 11.15) va in scena la Finale all-around femminile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) si disputa il primo atto conclusivo di questa rassegna iridata e si assegneranno così le prime medaglie di questa competizione. Si preannuncia grande spettacolo nella gara che incorona la ragazza più completa sui quattro attrezzi, si tratta di uno dei momenti più attesi dell’anno per gli appassionati della Polvere di Magnesio (anche se abbiamo già avuto queste emozioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020).

Angelina Melnikova si presenta da grande favorita della vigilia. La russa, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (dove ha trascinato la squadra verso il titolo) e ai Mondiali 2019, insegue il suo primo alloro iridato. Si presenta forte del miglior punteggio di qualifica. Ci sarà anche la sua connazionale Vladislava Urazova, quarta ai Giochi. Sulla carta è un classico 2 vs 2: da una parte due russe, dall’altra due statunitensi. Leanne Wong e Kayla DiCello, rispettivamente seconda e terza nel turno preliminare.

L’Italia si affida alle gemelle Asia D’Amato e Alice D’Amato, 18enne genovesi che possono puntare a un risultato di spessore se non commetteranno grossi errori, come invece era accaduto in qualifica (entrano col 12mo e 13mo punteggio, separate da un solo millesimo). Molta attenzione alla cinese Wei Xiaoyuan, a patto che resista alla trave e che riesca a tirare fuori il massimo dal corpo libero. Più indietro nei pronostici la francese Carolann Heduit, l’ucraina Anastasiia Bachynska, la portoghese Filipa Martins.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale all-around femminile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

FINALE ALL-AROUND FEMMINILE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE:

11.15 Finale concorso generale individuale femminile

MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSport.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI:

Alice D’Amato, Asia D’Amato

