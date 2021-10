I Mondiali 2021 di ginnastica artistica si disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. La rassegna iridata sarà riservata agli individualisti (non è prevista la gara a squadre), ogni Nazione potrà schierare massimo 4 donne e 6 uomini. Soltanto due volte nella storia questa competizione si è svolta nello stesso anno delle Olimpiadi, diversi big non prenderanno parte all’evento proprio perché hanno deciso di staccare dopo i Giochi di Tokyo 2020.

L’Italia spera di essere protagonista. Le ragazze del DT Enrico Casella scenderanno in pedana lunedì 14 ottobre (ore 04.15 italiane, le 11.15 locali), partendo dalle parallele asimmetriche in un gruppo che comprende anche Gran Bretagna (dalla trave), Olanda (dal volteggio) e Ungheria (dal corpo libero). Le nostre portacolori sono state un po’ sfortunate, visto che hanno pescato la seconda suddivisione: dovranno aspettare il giorno successivo per sapere se avranno conquistato la qualificazione ad alcune finali, visto che il turno eliminatorio è spalmato su due giorni (sette suddivisioni il lunedì, le rimanenti tre il martedì).

L’Italia maschile è stata decisamente più fortunata: gli azzurri sono stati inseriti nella settima e penultima suddivisione, in programma, mercoledì 20 ottobre (ore 10.20 italiane, le 17.20 in Giappone). I nostri portacolori partiranno dal cavallo con maniglie in un gruppo che comprende anche Uzbekistan, Danimarca, Repubblica Ceca, Filippine, Finlandia. Di seguito quando gareggia l’Italia ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

QUANDO GAREGGIA L’ITALIA AI MONDIALI 2021 DI GINNASTICA ARTISTICA: DATE, PROGRAMMA, ORARI

LUNEDÌ 18 OTTOBRE:

Qualificazioni, Seconda suddivisione (ore 04.15 italiane): Italia femminile (Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE:

Qualificazioni, Settima suddivisione (ore 10.20 italiane): Italia maschile (Marco Lodadio, Carlo Macchini, Nicola Bartolini, Salvatore Maresca, Nicolò Mozzato, Thomas Grasso)

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE e VENERDÌ 22 OTTOBRE:

Eventuali finali all-around (giovedì le donne, venerdì gli uomini).

SABATO 23 e DOMENICA 24 OTTOBRE:

Eventuali Finali di Specialità

MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

La Rai detiene i diritti televisivi dell’evento e trasmetterà le finali, ma il palinsesto dettagliato deve ancora essere comunicato.

La FIG deve ancora svelare il proprio palinsesto, solitamente propone le finali e a volte anche il turno di qualificazione.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: tutto l’evento, già a partire dalle qualificazioni, minuto per minuto. Circa 45 ore in tempo reale per tutta la settimana dei Mondiali.

Foto: Lapresse