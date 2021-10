Desiree Carofiglio ha saputo stringere i denti e ha avuto la caparbietà di non mollare nel momento più complicato della sua carriera. Il 5 ottobre 2020 la ginnasta lombarda si era rotta il tendine d’Achille durante un allenamento ed era conscia che quel crac le avrebbe complicato la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con la consapevolezza che sarebbe stato molto difficile recuperare la forma dei giorni migliori e guadagnare la convocazione per i Giochi. La 21enne non è riuscita a salire sull’aereo per il Giappone poco più di due mesi fa, ma lo ha fatto ieri con direzione Kitakyushu, dove si disputeranno i Mondiali 2021 di ginnastica artistica dal 18 al 24 ottobre.

L’allieva di Paolo Bucci si è meritata il body azzurro per questa rassegna iridata e avrà la possibilità di rilanciarsi a livello internazionale dopo due anni di assenza da determinati contesti. Ai Mondiali 2019 fu infatti grandissima protagonista, quando l’Italia conquistò una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre. A Stoccarda il contributo di Desy fu davvero molto importante e proverà a replicarsi anche nel Sol Levante, dove però non è previsto il team event. Carofiglio scenderà in pedana da individualista, con l’intento di ben figurare e di togliersi delle soddisfazioni.

Il suo attrezzo di punta è il corpo libero, come aveva dimostrato due anni fa in Germania, quando tra l’altro accarezzò l’accesso alla finale di specialità. L’azzurra, arruolata per le Fiamme Oro, aveva preso parte ai Campionati Nazionali nel weekend del 10-11 luglio: fu quinta alle parallele asimmetriche (13.600), mentre alla trave commise degli errori (11.050) e non si qualificò per l’atto conclusivo. In precedenza l’avevamo vista in Serie B il 10 aprile, dunque sei mesi dopo l’infortunio, e anche in quell’occasione si esibì esclusivamente su staggi e 10 cm proprio per non faticare eccessivamente la gamba. I Mondiali 2021 saranno una grande occasione per brillare ai vertici.

Foto LPS/Filippo Tomasi