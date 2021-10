Football americano, Finale Europei Italia-Svezia: il cammino delle due squadre in una manifestazione che dura da anni!

Domenica sarà Svezia-Italia la finale del Campionato Europeo 2021 di football americano. Un match attesissimo che si disputerà a Malmö davanti a 25.000 spettatori alle ore 12.30. Ma, le due contendenti, come sono arrivate all’atto conclusivo? La storia del campionato europeo è letteralmente infinita. Le prime fasi, ovvero le qualificazioni, infatti, hanno preso il via addirittura nel 2019, subito dopo l’edizione 2018, vinta dalla Francia.

L’Italia era inserita nella Divisione B, mentre la Svezia era nella Divisione D. Gli scandinavi hanno esordito il 5 ottobre 2019 a Mosca con un netto successo per 34-7 in casa della Russia, quindi hanno replicato il 2 novembre 2019 a Kristianstad, in casa, regolando la Gran Bretagna con il punteggio di 36-14, vincendo il proprio raggruppamento a punteggio pieno.

Il Blue Team, invece, ha assistito al 66-0 dell’Austria contro la Svizzera, quindi ha compiuto la grande impresa, andando a vincere proprio a Vienna per 21-14 con un quarto periodo da 15-0 che ha riscritto la storia della nostra nazionale. Nell’ultimo impegno, a Milano, gli azzurri hanno poi liquidato per 38-0 la Svizzera, centrando la qualificazione alla fase al eliminazione diretta.

A questo punto, tuttavia, la pandemia ha messo il bastone tra le ruote alla manifestazione, facendola slittare di un anno. Italia e Svezia erano inserite nel Tabellone dal primo al quarto posto e sono tornare in azione ad agosto per le semifinali.

La Svezia era ospite della temibile Finlandia ma, il 7 agosto 2021, in quel di Vantaa allo Myyrmäen jalkapallostadion, è stata in grado di superare i rivali con il punteggio di 22-13, grazie ad un quarto periodo da 13-0 che ha deciso l’incontro. L’Italia, nella stessa giornata, attendeva la Francia allo stadio “Garilli” di Piacenza. Ma, ancora una volta, è intervenuto il Covid-19, sotto forma di un cluster all’interno delle delegazione transalpina. Gara rinviata prima, cancellata poi, e al Blue Team è stato concesso il 35-0 a tavolino. La finale, Italia-Svezia è nata proprio qui. Per cui, non ci rimane che goderci la grande partita che andrà a consegnare il titolo continentale. Chi succederà alla Francia?

Foto: FIDAF