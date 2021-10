Tutto è pronto per l’attesissima finale degli Europei 2021 di football americano. Il count down è ormai ufficialmente partito e tutta l’attenzione degli appassionati è rivolta al Malmö Stadion dell’omonima città scandinava, dove domenica 31 ottobre si giocherà l’atto conclusivo della manifestazione continentale.

Per il Blue Team, la Nazionale delle Tre Corone rappresenterà un osso particolarmente duro da affrontare, e non solo perché avrà la possibilità di giocare in casa l’evento. La Svezia, infatti, è una signora squadra, capace di eliminare in semifinale la Finlandia, una vera e propria istituzione a livello continentale per quanto riguarda il football americano.

L’Italia, quindi, si presenta all’evento con la formazione più competitiva a propria disposizione. L’head coach del Blue Team, Davide Giuliano, ha scelto ufficialmente il gruppo squadra. Sono 45 i convocati che, dopo il ritiro di Milano, proprio oggi si imbarcheranno alla volta della Scandinavia, via Copenaghen, per dare il via alla missione Svezia.

I CONVOCATI DEL BLUE TEAM PER LA FINALE

1 Adduci Alberto – Seamen Milano

2 Alberti Cesare – Rebels Lugano

3 Alfieri Nicholas James – Schwabisch Hall Unicorns

4 Alinovi Simone – Panthers Parma

5 Bianchi Michele – Panthers Parma

6 Bonanno Giacomo – Team Italia

7 Bonaparte Danilo – Mad Bulls Barletta

8 Boni Simone – Rhinos Milano

9 Bouah Jordan – Raiders Roma

10 Caccialupi Giovanni – Hogs Reggio Emilia

11 Chiappini Stefano – Dolphins Ancona

12 Colombo Marco – Seamen Milano

13 Dalle Piagge Lorenzo – Seamen Milano

14 De Mas Riccardo – Rhinos Milano

15 Deiana Lorenzo – Raiders Tirol

16 Della Vecchia Giuseppe – Panthers Parma

17 Di Tunisi Stefano – Seamen Milano

18 Diaco Nicholas – Panthers Parma

19 Fanti Francesco – Schwabisch Hall Unicorns

20 Felli Matteo – Panthers Parma

21 Ferrari Alex – Raiders Tirol

22 Finadri Tommaso – Panthers Parma

23 Forlai Federico – Warriors Bologna

24 Gentili Michael – Anthony Ducks Lazio

25 Grillo Andrea – Ducks Lazio

26 Grossi Gianmarco – Panthers Parma

27 Hennessey Reilly – Cummings Panthers Parma

28 Insom Giacomo – Ducks Lazio

29 Khay Kevin – Seamen Milano

30 Leone Marcello – Panthers Parma

31 Malpeli Avalli Alessandro – Panthers Parma

32 Michitti Brian Joseph – Team Italia

33 Mensah Enzo – Seamen Milano

34 Pastorino Cody James – Schwabisch Hall Unicorns

35 Perego Simone – Seamen Milano

36 Proulx Yoan Felix Kelassah – Panthers Parma

37 Quattrone Zachary Joseph – Dolphins Ancona

38 Runco Francesco – Hurricanes Saarland

39 Sargeni Paolo – Warriors Bologna

40 Seck Tamsir – Giaguari Torino

41 Suppa Nikolas – Team Italia

42 Taddia Marco – Guelfi Firenze

43 Vergani Alessandro Antonio – Schwabisch Hall Unicorns

44 Viviani Elia – Panthers Parma

45 Zahradka Luke – Seamen Milano

Capo Delegazione

Fabio Tortosa

General Manager

Leone Manfredi

Team Manager

Gennaro Diego

COACHING STAFF

• GIULIANO DAVIDE HEAD COACH /OFF COORD

• ROSSI DANIELE DEFENSIVE CORDINATOR

• BERNARDI FRANCO SPECIAL TEAMS COORDINATOR

• MAROTTA PIETRO VIDEO COORDINATOR / ST COACH

• RIGATO SAMUELE OL COACH

• LORANDI LUCA QB COACH

• VENTURA GIANLUCA RB COACH

• SCOPPETTA SERGIO WR COACH

• ORSI SIMONE DL COACH

• MAROSSI ARISTIDE LB COACH

• GERBALDI GIORGIO DB COACH

• MATTIOLI MARC ASSISTANT COACH

• ANNONI MASSIMILIANO PREPARATORE FISICO

STAFF MEDICO

• DOTT. AUGUSTI CARLO ALBERTO

• DOTT. PALMERI ALESSANDRO

• TRAINER GENONI LAURA

• TRAINER LUDOVICI ANTONIO

• TRAINER DELLA FOGLIA STEFANO

STAFF LOGISTICO

• ADAMO GIOVANNI

• NDIAYE EL HADJI MAMADOU

• RONDELLI PAOLO

• FELICI GIANLUCA

Foto: FIDAF