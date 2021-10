Verso il Gp di Turchia. L’appuntamento di domenica prossima sul tracciato di Istanbul è sempre più vicino e anche le scuderie iniziano a muovere le “prime schermaglie” nei confronti degli altri team.

In casa Mercedes, dopo la vittoria numero 100 di Lewis Hamilton, avvenuta in concomitanza del Gp di Russia (a Sochi), a parlare è stato Toto Wolff, il team principal, che ha detto: “C’è stato un gran fermento nel team nell’ultima settimana o giù di lì. Essere di nuovo sul gradino più alto del podio – riporta il sito f1ingenerale.com – è stata una sensazione incredibile per tutti noi, in particolare dopo un weekend di gara così drammatico. Ovviamente è stato reso ancora più speciale dalla centesima vittoria di Lewis in F1. Al momento pietre miliari come questa sono eccezionali”.

“Penso che ci vorrà tempo per tutti noi per rendersi conto di quanto sia notevole questo periodo di tempo, e quanto siamo tutti privilegiati ad essere parte di questo viaggio con lui. I momenti finali dell’ultima gara in Russia hanno dimostrato che tutto può succedere in F1 e le sorti possono cambiare in un batter d’occhio. Questa stagione sta tenendo tutti noi sulle spine e questo è qualcosa che ci piace immensamente ma significa anche che dobbiamo essere aggressivi con il nostro approccio al fine di massimizzare i punti disponibili. Questo è il nostro obiettivo per la Turchia e oltre“.

“So che Lewis, Valtteri e tutta la squadra sono entusiasti della battaglia che ci aspetta, e siamo pronti per un’altra gara emozionante questo fine settimana a Istanbul Park, dove ci sono ancora molte incognite per noi a causa della superficie della pista e delle condizioni meteorologiche nel 2020. Si tratta di un layout di pista emozionante e buono per le corse. Penso che assisteremo ad una nuova svolta spettacolare in questa brillante stagione di F1″.

Foto: Lapresse