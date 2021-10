Stefano Domenicali ha confessato che la Ferrari ha seriamente pensato di ingaggiare Lewis Hamilton. L’attuale amministratore delegato di F1, direttore sportivo della Scuderia di Maranello dal 2008 al 2014, ne ha parlato in una dichiarazione concessa a Sky Sport.

“Ad essere onesti, abbiamo pensato di ingaggiarlo. Questo è vero. Ne abbiamo discusso – ha affermato il CEO di F1. Ha comunque avuto ragione, visto che alla Mercedes è diventato un sette volte Campione del Mondo. C’è un film che a volte per me è molto importante ricordare, ovvero Slinding Doors. Questa era la situazione che Lewis ha vissuto in quel momento specifico della sua vita. Non possiamo biasimarlo per la sua scelta perché ha avuto una carriera davvero incredibile”.

Domenicali non ha parlato di una data esatta, ma c’è da pensare che tutto si riferisca al 2012: in quell’anno il britannico lasciò la McLaren e poi si accasò alla Mercedes nel 2013, con cui attualmente corre (è in lotta con Max Verstappen per conquistare l’ottavo titolo iridato della carriera). Il 36enne ha vinto 6 Mondiali con le Frecce d’Argento (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) dopo quello del 2008 con la McLaren, ma annovera anche 100 Gran Premi vinti, 176 podi e 101 pole-position.

