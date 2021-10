Giornata di vigilia a Istanbul in vista delle prime prove libere del Gran Premio di Turchia 2021, valido come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Uno dei protagonisti annunciati, Sergio Perez, ha parlato oggi in conferenza stampa fissando il podio come obiettivo personale da raggiungere domenica in gara. Il messicano della Red Bull è chiamato ad un cambio di passo per aiutare il compagno di squadra Max Verstappen nella corsa per il titolo.

“Sono molto fiducioso per la macchina. Penso che ultimamente siamo stati in grado di mostrare una buona velocità. Sono consapevole che dobbiamo fare tutto al meglio per portare la macchina al posto che le compete sulla griglia di partenza per ottenere punti importanti. In questo modo possiamo assicurarci di finire il Mondiale nella posizione che vogliamo“, dichiara Checo alla stampa.

“Dopo il GP di Russia, abbiamo lavorato molto per analizzare cosa è andato storto e cosa è andato bene e dove possiamo migliorare. Ho anche passato un po’ più di tempo al simulatore prima del GP di Turchia, quindi abbiamo fatto i compiti a casa“, spiega il nativo di Guadalajara.

L’ex pilota Racing Point, 2° classificato l’anno scorso in Turchia sul bagnato, si proietta così al finale di stagione: “Ora non vedo l’ora che arrivino le ultime sette gare. Stiamo facendo bene e dobbiamo dimostrarlo con buoni risultati in gara domenica perché voglio essere di nuovo sul podio questo fine settimana“.

Foto: Lapresse