F1, GP Turchia 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 8 ottobre

È tutto pronto ad Istanbul Park per il weekend di gara valevole per il Gran Premio di Turchia 2021, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue la splendida sfida per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, divisi attualmente nella generale da due punti in favore del britannico della Mercedes.

A sette GP dal termine della stagione, ogni singolo episodio potrebbe spostare l’inerzia da una parte o dall’altra, di conseguenza aumenta progressivamente la tensione per un duello che a questo punto potrebbe protrarsi fino al gran finale di Abu Dhabi.

Le prove libere del venerdì di Istanbul verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre non è prevista la copertura televisiva in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al 16° GP della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa delle prove libere odierne per il GP Turchia 2021:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP TURCHIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 8 ottobre

ore 10.30-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 14.00-15.00, F1, Prove libere 2, diretta

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla