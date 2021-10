F1, GP Stati Uniti 2021: orario gara TV8. Programma, differita, streaming

Tutto è pronto per l’attesissimo Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. La gara sul COTA-Circuit of the Americas, sarà una di quelle da non perdere, con i protagonisti che si sfideranno su una pista bellissima e pronti a dare tutto quello che avranno a disposizione, senza alcuna esclusione di colpi, in pieno stile texano.

La pole position è andata ad un sontuoso Max Verstappen, capace di rifilare ben 209 millesimi al suo rivale numero uno: Lewis Hamilton. I due grandi rivali, quindi, saranno nuovamente l’uno contro l’altro, in un duello che sta davvero impreziosendo questa stagione, pronti a battagliare per 25 pesantissimi punti, dato che tra di loro, al momento, sono appena sei le lunghezze di distanza in classifica generale.

In seconda fila, in terza posizione, scatterà Sergio Perez che proverà a inserirsi nella lotta, quindi Charles Leclerc, quarto grazie all’arretramento di Valtteri Bottas, andrà a caccia del podio, con Carlos Sainz pronto a dare man forte. Lo spagnolo, tuttavia, è l’unico dei primi che sarà costretto a scattare con le gomme soft (e non con le medie), per cui dovrà sicuramente optare per la doppia sosta ai box.

IN TV – Il Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201). TV8 (125 Sky e 8 dgt) trasmetterà in differita la gara a partire dalle ore 01.00. In streaming si potrà seguire su SkyGo e NOW. Sarà inoltre visibile la differita della gara su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1.

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2021 – F1 (orari italiani)

Domenica 24 ottobre

Ore 21.00, Gran Premio degli Stati Uniti

Differita gara su TV8: ore 22.55

Replica gara su Sky Sport F1: ore 01.00

Foto: La Presse