Si alza il sipario per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del COTA – Circuit of the Americas, si inizierà a fare sul serio con le prime due sessioni di prove libere, che ci permetteranno di capire in maniera migliore i valori in pista.

Sul circuito di Austin, Texas, i protagonisti della massima categoria del motorsport inizieranno i lavori alle ore 18.30 italiane con la FP1, mentre la seconda sessione di prove libere scatterà alle ore 22.00. Cosa dovremo attenderci dal weekend statunitense? La Mercedes sbarca su uno dei suoi “feudi” e Lewis Hamilton cercherà di tornare in vetta alla classifica generale, dato che, dopo il Gran Premio di Turchia, Max Verstappen è tornato in cima alla graduatoria con 6 lunghezze di vantaggio.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201). TV8 (125 Sky e 8 dgt) trasmetterà in differita qualifiche e gara, non le prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGo e NOW. Sarà inoltre visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2021 – F1 (orari italiani)

Venerdì 22 ottobre

Ore 18.30-19.30, Prove libere 1 – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport F1

Ore 22.00-23.00, Prove libere 2 – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport F1

Replica FP1 su Sky Sport F1: ore 20.30

Replica FP2 su Sky Sport F1: ore 01.00

Foto: La Presse