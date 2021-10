F1, GP Arabia Saudita 2021: lavori ancora in corso a Gedda per la costruzione del circuito prima di dicembre

A poco più di un mese dal Gran Premio di Arabia Saudita 2021, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno, non sono ancora stati ultimati i lavori di preparazione della neonata pista di Gedda e delle strutture limitrofe al tracciato. Nonostante un allarmante report fotografico della giornalista Rosanna Tennant, recatasi in loco per alcune riprese, arrivano rassicurazioni da parte di Liberty Media e FIA.

Così il consigliere delegato della MRK 1 Consulting, Mark Hughes: “Dalla mia esperienza su altri tracciati il circuito in Bahrein è stato ultimato in 16 mesi, e quello di Abu Dhabi in 12. Abbiamo anche completato il progetto di costruzione in Thailandia, a Buriram, in soli 12 mesi sempre insieme a Tilke. La sua esperienza nella realizzazione degli autodromi è eccezionale. Quanto fatto nelle ultime settimane a Gedda ha del miracoloso“.

Ottimista sulle tempistiche (weekend di gara previsto dal 3 al 5 dicembre) anche il Race Director Michael Masi: “La Formula 1 ha regolarmente fatto visita sul circuito negli ultimi mesi, così come il team di Ross Brawn. Il piano è quello di correre qui il 5 dicembre, ed io penso che verrà rispettato. Per i progressi che sto notando, non ho alcun dubbio. Diversamente da quanto accaduto in Bahrein, ad Abu Dhabi e a Buriram, i lavori sono cominciati subito dopo gli accordi e la gara si disputerà a dicembre”.

Vedremo come si svilupperà nei prossimi appuntamenti la sfida per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma nel caso in cui il divario tra i due non dovesse aumentare notevolmente molto si deciderà proprio nel GP dell’Arabia Saudita. I team non hanno dati a disposizione per preparare il weekend di gara, quindi non sono esclusi colpi di scena dal punto di vista della corretta interpretazione del tracciato in termini di set-up delle monoposto.

Foto: Lapresse