Il Mondiale di Formula 1 si sposta negli Stati Uniti sul circuito di Austin in un appuntamento fondamentale non solo per la lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma anche per la sfida per il terzo posto nella classifica costruttori tra Ferrari e McLaren. La Rossa è in crescita e arriva dalle buone prestazioni offerte in Turchia e punta a fare molto bene anche in America, con Leclerc e Sainz che vogliono giocarsi anche il podio.

Proprio lo spagnolo ha parlato in vista della gara, soffermandosi all’inizio sul circuito di Austin e sull’atmosfera che si vive all’interno del paddock: “È uno dei miei Gran Premi preferiti. Mi piace godermi qualche giorno qui, le cene, i tifosi. Poi anche la pista, è un bel mix tra punti veloci e lenti, è uno dei tracciati più belli”.

In casa Ferrari c’è la convinzione di poter essere competitivi ad Austin e lo si evince anche dalle parole del pilota spagnolo: “Speriamo di andare bene come in Turchia, anche se penso che ci sarà una lotta serrata con la McLaren. Cercheremo di massimizzare tutto ed essere veloci per batterci con loro”.

Foto LaPresse