F1, alcuni piloti della NASCAR applaudono alla massima formula

I piloti della NASCAR hanno voluto esprimere la propria opinione in merito ai tantissimi fans che hanno gremito le tribune del COTA, impianto texano che la scorsa settimana ha accolto il diciassettesimo atto del Mondiale F1.

Chase Elliott, campione 2020 e Denny Hamlin, tre volte vincitore della Daytona 500, sono stati i principali protagonisti negli ultimi giorni con delle interessanti dichiarazioni ai microfoni di NBC. Il primo, alfiere di Hendrick Motorsport, ha affermato: “È super divertente da guardare F1, quest’anno c’è un bel seguito. Non so se è solo a causa della serie Netflix, ESPN sta facendo un ottimo lavoro. Sicuramente ‘Drive to Survive’ ha aiutato, ci sono molte persone che non sanno nulla di corse”.

Accanto al georgiano si è schierato Hamlin, portacolori di Gibbs Racing. Il #11 della Cup Series ha commentato: “Quest’anno probabilmente ho visto più gare di quante ne abbia viste in tutta la mia vita, di sicuro. I miei amici si stanno sintonizzando sulla F1 così come la stampa americana sta dando più attenzione quest’anno”.

Non è escluso che possa nascere una sorta di ‘Drive to Survive’ a stelle e strisce. Attualmente è presente su Netflix una serie chiamata ‘The Crew’, un programma televisivo ambientato nel mondo della NASCAR che è completamente differente rispetto alla proposta della massima formula.

Nel frattempo la NASCAR è stata protagonista anche in quel del COTA grazie a Daniel Ricciardo che ha guidato la Chevrolet #3 di Dale Earnhardt. L’auto, presente nella collezione privata di Zak Brown, CEO di McLaren, era il premio di una scommessa fatta dell’imprenditore statunitense al nativo di Perth in caso di successo in F1.

Il co-proprietario di United Autosports, squadra che milita nel mondo dell’endurance, ha proposto nei scorsi mesi un premio simile anche al messicano Pato O’Ward (McLaren) che vincendo una competizione dell’IndyCar 2021 ha avuto l’occasione di testare una monoposto di F1.

Nel frattempo il tedesco Mick Schumacher (Haas) ha assistito alla prova in Texas della Cup Series, mentre il russo Daniil Kvyat (ex pilota di F1) e Günther Steiner (team principal di Haas in F1) si recheranno a Martinsville (Virginia) questo fine settimana per la penultima prova della NASCAR.

Foto: LaPresse