Craig Breen esprime il proprio parere in vista della prossima stagione, consapevole che molte cose cambieranno nel FIA World Rally Championship 2022 vista l’introduzione dei nuovi regolamenti. Ricordiamo che l’ACI Monza Rally del prossimo mese sarà l’ultima manifestazione con le ‘Plus’ prima dell’arrivo delle auto ibride (Rally1′).

L’irlandese, nuovo volto di M-Sport a tempo pieno, ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ “Le vetture ibride sono una grande sfida, lo sono per tutti i piloti. Guidare una macchina da rally a 200 km/h in mezzo ai boschi, almeno per me, richiede tutte le capacità che ho nel mio cervello. Ora devi guidare alla stessa velocità, ma trovare anche posti per rigenerare l’energia e avere un po’ di spinta in più”.

L’alfiere di Ford per il Mondiale 2022 ha continuato dicendo: “Non sarà facile. Chi riuscirà a fare questo cambiamento in maniera rapida potrà avere grandi chance di successo per il prossimo anno. Il fatto che abbia finito anzitempo la stagione e mi stia preparando sulla vettura 2022 lo vedo come un vantaggio, perché posso usare tutte le mie energie per trovare il giusto feeling”.

L’ex portacolori di Hyundai Motorsport ha chiuso dicendo: “Gli altri piloti di WRC correranno ancora al volante delle attuali WRC Plus a Monza, per poi cambiare e fare i test sulle Rally1. Per me non sarà la stessa cosa. Sono completamente concentrato sulla vettura del prossimo anno e questa è la cosa più importante per me”.

Foto: Photo LiveMedia/Nikos Katikis