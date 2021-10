Atp Vienna, quando gioca Jannik Sinner? Sfida ad Opelka il 27 ottobre: le chiavi tattiche

Dopo la roboante vittoria ad Anversa, Jannik Sinner tornerà in campo domani contro l’americano Reilly Opelka nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna. Il torneo austriaco è un appuntamento fondamentale per l’altoatesino nella corsa al Masters di fine anno di Torino e la sconfitta di ieri di Hubert Hurkacz apre anche a nuovi interessanti scenari per il numero neo numero undici del mondo.

Sinner, infatti, ha la possibilità di superare il polacco e di entrare tra gli otto che giocherebbero a Torino. Per effettuare il sorpasso, l’altoatesino deve arrivare almeno in semifinale, sperando che il britannico Cameron Norrie non raggiunga la finale. Un cammino comunque non semplice, visto il tabellone del torneo austriaco, ma certamente un’occasione da provare a sfruttare, anche solo per avvicinarsi ulteriormente ad Hurkacz prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Come detto, l’esordio sarà contro l’americano Reilly Opelka. Un primo turno ostico senza alcun dubbio, ma lo stesso Sinner ha ben in mente il piano partita: “Devo evitare sciocchezze nei miei turni di servizio e rispondere bene”. Le idee sono molto chiare e anche la superficie può aiutare comunque l’altoatesino, visto che non è molto veloce e dunque anche la prima dell’americano diventa meno efficace.

Sinner dovrà imporre il proprio gioco da fondo, cercando di muovere molto il gigante americano, provando anche ad allungare gli scambi per stancare maggiormente Opelka. Sarà fondamentale rispondere bene, ma anche mantenere una buona percentuale con la prima di servizio ed evitare passaggi a vuoto proprio nei turni di battuta. Si tratta dell’ennesimo esame di una stagione comunque formidabile per il nativo di San Candido, a cui manca solo la conclusione perfetta.

