Classifica ATP Race, Jannik Sinner 10° e in scia a Hurkacz. Possibile derby con Berrettini decisivo

Jannik Sinner prosegue la sua caccia alla qualificazione alle ATP Finals 2021, il torneo di fine anno a cui sono ammessi i migliori otto tennisti della stagione. L‘italiano si è qualificato agli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells (lo statunitense John Isner si è ritirato in seguito alla nascita del terzo figlio) e ha così rafforzato il decimo posto nell’ATP Race, la graduatoria che determina appunto gli aventi diritto alla partecipazione della competizione in programma a Torino dal 14 al 21 novembre.

L’azzurro ha ora all’attivo 2595 punti, si è procurato un discreto margine di vantaggio sull’insidioso canadese Felix Auger-Aliassime (2330, eliminato) e resta in scia al polacco Hubert Hurkacz (2865 punti, ma anch’egli ancora in corsa sul cemento statunitense e atteso dall’incrocio col russo Aslan Karatsev). Lo spagnolo Rafael Nadal resta in ottava posizione (2985), ma il mancino di Manacor non dovrebbe partecipare alle ATP Finals (condizionale d’obbligo quando si parla del maiorchino, in ripresa da un infortunio).

Sembra che Hannik Sinner debba fare la corsa su Hurkacz per qualificarsi alle ATP Finals. In caso di accesso ai quarti di finale a Indian Wells volerebbe a 2685 punti, che diventerebbero 2865 con la semifinale. Ma sul suo cammino ci sono prima il vincente di Berrettini-Fritz e poi una possibile sfida con Alexander Zverev, mentre Hurkacz è atteso da Karatsev (in caso di successo passerebbe a 2955 punti) e poi probabilmente dal fuoriclasse russo Daniil Medvedev (con la semifinale salirebbe a 3135 punti).

Si tratta di un testa a testa a distanza davvero rovente e decisivo, visto che il norvegese Casper Ruud si è preso un po’ di margine e guarda dall’alto dei suoi 3015 punti (agli ottavi sfiderà Schwartzman, poi eventualmente il vincente di Paul-Norrie).

