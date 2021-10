Dopo quattro settimane di stop Mathieu Van der Poel si è ormai ristabilito completamente dall’infortunio alla schiena patito nel World Tour e che lo ha condizionato notevolmente nei Mondiali di Lovanio e nella Parigi-Roubaix.

Il suo fisioterapia David Bombeke ha postato sui social una foto del campione olandese al lavoro in palestra, dimostrando come il proprio assistito stia recuperando la condizione migliore per tornare alle gare.

“La schiena non è più un problema – ha detto il fisioterapista – Quello che ha avuto Mathieu è il frutto di uno stress accumulato in anni. Mountain Bike, motocross, corse su strada, stress, la sua caduta ai Giochi, al Tour… In realtà, non l’abbiamo mai visto come qualcosa di allarmante. Non siamo mai stati in grado di affrontare a fondo quel problema perché non poteva mai davvero riposarsi. Quindi è stato sovraccaricato”.

“Lo abbiamo trattato come un nuovo paziente e abbiamo esaminato come affrontare le sue debolezze. Ha fatto esercizi negli ultimi due anni, ma più per la mantenimento che di potenziamento. Mathieu vive di adrenalina e non saremo in grado di cambiare la sua indole. Per questo ha dovuto pagare un po’ del prezzo con la schiena“.

Per Van der Poel il ritorno alle gare non ha ancora una data ufficiale, ma sicuramente sarà nel ciclocross, la specialità dove l’olandese ha conquistato quattro volte il titolo mondiale.

