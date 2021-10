BMX, Coppa del Mondo Sakarya 2021: nuovo successo di Pietro Bertagnoli tra gli Under 23

Si è svolta oggi a Sakarya, in Turchia, la settima tappa della Coppa del Mondo di BMX: tra gli Under 23 ha vinto ancora Pietro Bertagnoli, che ha concesso il bis dopo il successo ottenuto, sempre in terra turca, soltanto la settimana scorsa. Stop in semifinale per Gargaglia, out ai quarti Radaelli. Tra gli elite Sciortino e Manuel Fantoni sono usciti ai quarti.

Al sito della Federciclismo il CT Tommaso Lupi ha commentato così la gara Under 23: “Conosciamo bene la pista ed è la seconda vittoria di Bertagnoli negli Under 23, che conferma la crescita di forma e che ha saputo gestire bene le gare sia tecnicamente che tatticamente“.

Queste le parole riservate agli altri azzurrini: “Nel complesso tutta la squadra è andata bene. Ho visto bene anche il nostro Gargaglia, reduce da una grave caduta la scorsa settimana che ne hanno rallentato la preparazione. Abbiamo però stretto i denti e siamo riusciti ad arrivare in semifinale con lui“.

Sugli elite invece questa l’analisi del CT: “Non siamo riusciti ad imporre il miglior ritmo e abbiamo messo troppa fatica nelle gambe. Fantoni non era il massimo fisicamente ma ottima prestazione da parte di entrambi. Domani chiusura di stagione e cercheremo di ripeterci cercando di fare anche meglio delle altre uscite“.

Foto: Federciclismo