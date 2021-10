Ciclocross, Coppa del Mondo 2021-2022: terzo acuto stagionale per Iserbyt

Eli Iserbyt si aggiudica la quinta tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross a Overijse, nei Paesi Bassi. Ancora una grande prestazione per lui, giunto alla terza vittoria stagionale, senza mai scendere dal podio. Tanto spettacolo e tante cadute su uno dei tracciati più belli della stagione per una delle tappe più attese dell’anno.

Primo giro che vede il tentativo di fuga del belga Daan Soete, subito riagganciato dai connazionali Quinten Hermans e Michael Vanthourenhout. Nel secondo giro si forma un terzetto all’attacco costituito da tre dei più grandi protagonisti di questa stagione, i sopracitati Hermans e Vanthourenhout insieme al leader di coppa Eli Iserbyt. Rimane invece leggermente più attardato il vincitore dell’ultima prova, a Zonhoven, Toon Aerts, costretto ad inseguire insieme all’olandese Corné Van Kessel.

Nella fase centrale la gara esplode definitivamente, Hermans rimane vittima di una caduta in discesa, entrando in una piccola crisi che gli fa perdere alcune posizioni. Dopo aver raggiunto la testa, Aerts prova ad attaccare, ma il primo vero allungo è portato da Michael Vanthourenhout, approfittando anche di un piccolo errore del compagno di squadra Iserbyt.

Ultimi giri durissimi e spettacolari, su un tracciato ormai completamente fangoso e in cui i centimetri di erba sono sempre di meno. In questo scenario a fare la differenza è ancora Eli Iserbyt, ritmo indemoniato per lui negli ultimi chilometri, dove riesce a fiaccare la resistenza dei connazionali Vanthourenhout e Aerts, che chiudono rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per Laurens Sweeck in rimonta e quinto per Quinten Hermans, nonostante le cadute e i tanti errori. Italiani non presenti in questa gara di Coppa del Mondo.

Iserbyt centra la terza vittoria stagionale, consolidando la sua leadership in classifica generale portandosi a 175 punti. Sale al secondo posto Michael Vanthourenhout a 130 punti, scavalcando Toon Aerts (129) e Quinten Hermans (128).

ORDINE D’ARRIVO

ISERBYT Eli – PAUWELS SAUZEN – BINGOAL 1:00:28 VANTHOURENHOUT Michael – PAUWELS SAUZEN – BINGOAL +0:09 AERTS Toon – BALOISE TREK LIONS +0:26 SWEECK Laurens – PAUWELS SAUZEN – BINGOAL +0:46 HERMANS Quinten – TORMANS – CIRCUS CYCLO CROSS TEAM +1:02 VAN DER HAAR Lars – BALOISE TREK LIONS +1:11 VAN KESSEL Corné – TORMANS – CIRCUS CYCLO CROSS TEAM +1:23 VANDEPUTTE Niels – ALPECIN – FENIX +1:53 MASON Cameron – TRINITY RACING +1:58 KAMP Ryan – PAUWELS SAUZEN – BINGOAL +2:26

Appuntamento alla settimana prossima per gli attesi Campionati Europei di Col du Vam in Olanda (6-7 novembre), prima di tornare a gareggiare in Coppa del Mondo in Repubblica Ceca a Tabor nel weekend successivo.

Foto: Foto LiveMedia/Luca Tedeschi