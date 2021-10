Ciclocross femminile, Coppa del Mondo 2021-2022: primo successo di Kata Blanka Vas, Silvia Persico decima

In archivio il quinto appuntamento della Coppa del Mondo di ciclocross femminile. Nella località belga di Overijse ha trionfato Kata Blanka Vas su Puck Pieterse e Lucinda Brand in una gara caratterizzata dal terreno estremamente impegnativo. Tantissime cadute ed altrettanto spettacolo per una delle corse più belle dell’anno, che consacra definitivamente l’ungherese tra le regine della disciplina.

Pronti via e se ne va subito un terzetto con Denise Betsema, la connazionale olandese Puck Pieterse e la magiara Kata Blanka Vas, mentre rimane attardata Lucinda Brand, vincitrice della passata edizione della Coppa del Mondo. Betsema prova a scavare un solco sulle inseguitrici, ma finisce gambe all’aria al termine di una ripida discesa fangosa e viene ripresa da Pieterse e Vas. Brand e Kastelijn dopo un avvio difficile non riescono a ricucire sulle battistrada.

Nella seconda parte di corsa Betsema rimane attardata a seguito di un’altra caduta, lasciando spazio in testa al duo Vas – Pieterse, mentre dietro nessuna riesce a rimontare sulle leader. La giovane ungherese ne ha di più e lo dimostra tirando il collo alla rivale grazie ad un ritmo forsennato, riuscendo così a cogliere il primo successo in Coppa del Mondo. Nella classifica generale appaiate in testa a 147 punti Brand e Betsema, insegue Pieterse a 112.

In casa Italia partenza sugli scudi di Silvia Persico, che con uno start imperioso si insedia subito nella top-5 salvo poi compromettere parzialmente la sua gara con un caduta. Alla fine si piazza decima, miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo e prima delle azzurre. Bene anche Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi, rispettivamente sedicesima e diciassettesima, Chiara Teocchi chiude il quartetto azzurro in trentesima posizione.

ORDINE D’ARRIVO

1. Kata Blanka Vas (UNG) 48′ 07”

2. Puck Pieterse (NED) a 15”

3. Lucinda Brand (NED) a 33”

4. Denise Betsema (NED) a 33”

5. Clara Honsinger (USA) a 44”

6. Line Burquier (FRA) a 53”

7. Yara Kastelijn (NED) a 1’24”

8. Shirin Van Anrooij (NED) a 1’36”

9. Amandine Fouquenet (FRA) a 1’52”

10. Silvia Persico (ITA) a 1’52”

16. Eva Lechner (ITA) a 3’08”

17. Alice Maria Arzuffi (ITA) a 3’24”

30. Chiara Teocchi (ITA) a 6’08”

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo sarà il 14 novembre a Tabor, in Repubblica Ceca, ma prima andrà in scena l’atteso Campionato Europeo di Col Du Vam (Paesi Bassi) del 6-7 novembre. Vedremo se sull’onda trionfale delle ultime rassegne a due ruote anche nel ciclocross i colori azzurri riusciranno a togliersi qualche soddisfazione. Ci aspetta dunque un autunno ricco di appuntamenti per la disciplina, che culminerà con la tappa italiana del 12 dicembre in Val di Sole da disputarsi su terreno innevato. Gli appassionati non si annoieranno di certo da qui a Natale!

Foto: Shutterstock.com