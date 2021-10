Ciclismo, tabella mercato 2022: tutti gli acquisti e le cessioni. Nibali e Moscon in Astana

La stagione del grande ciclismo volge al termine, ma è già il momento di pensare al futuro dell’universo a due ruote. Il Ciclomercato è aperto dal 1° agosto e molti colpi sono già andati a segno, con alcuni trasferimenti davvero di lusso e già ufficializzati dalle rispettive squadre.

Vincenzo Nibali e Gianni Moscon hanno lasciato rispettivamente la Trek-Segafredo e la Ineos-Grenadiers per accasarsi alla Astana: lo Squalo ritorna nella formazione con cui ha vinto il Tour de France 2014 e due Giri d’Italia, il Trattore della Val di Non abbandona la corazzata britannica e cerca nuovi stimoli per rilanciarsi (da non dimenticare l’ultima Parigi-Roubaix da grande protagonista).

Peter Sagan, tre volte Campione del Mondo, lascerà la Bora-hansgrohe dopo una lunga permanenza e si accaserà alla Total Energies. Il russo Aleksandr Vlasov abbandona la Astana per sposare la causa della Bora insieme a Sam Bennett (uscito dalla Quick Step), il portoghese Joao Almeida si trasferisce alla UAE Emirates. Da segnalare il trasferimento di John Degenkolb dalla Lotto Soudal al Team DSM.

Di seguito la tabella completa con tutti gli acquisti e le cessioni già ufficializzate del Ciclomercato 2021. Arriveranno ulteriori movimenti nelle prossime settimane, sono in essere diverse trattative che porteranno a nuovi cambi di casacca. Sono riportati tutti i movimenti già ufficializzati delle squadre World Tour (in entrata e in uscita), da o verso altre squadre (dunque non i ritiri dall’attività agonistica, vedasi Fabio Aru e tanti altri). I ciclisti sono elencati in ordine alfabetico.

TABELLA CICLOMERCATO 2021: ACQUISTI E CESSIONI (UFFICIALI)

NOME COGNOME VECCHIA SQUADRA NUOVA SQUADRA Jon Aberasturi Caja Rural Trek-Segafredo Pascal Ackermann Bora-hansgrohe UAE Emirates Joao Almeida Quick-Step UAE Emirates Alex Aranburu Astana Movistar Shane Archbold Quick-Step Bora-hansgrohe Lewis Askey (neoprofessionista) Groupama Juan Ayuso (neoprofessionista) UAE Emirates Filippo Baroncini (neoprofessionista) Trek-Segafredo Sam Bennett Quick-Step Bora-hansgrohe George Bennett Jumbo-Visma UAE Emirates Clement Berthet Delko AG2R François Bidard AG2R Cofidis Maciej Bodnar Bora-hansgrohe Total Energies Alexys Brunel Groupama UAE Emirates Marc Brustenga (neoprofessionista) Trek-Segafredo Sven Bystrom UAE Emirates Intermarché Esteban Chaves BikeExchange EF Davide Cimolai Israel Cofidis Dmitri Claeys Qhubeka Intermarché Bryan Coquard B&B Cofidis David De La Cruz UAE Emirates Astana Arnaud De Lie (neoprofessionista) Lotto John Degenkolb Lotto Team DSM Rohan Dennis Ineos Grenadiers Jumbo-Visma Joe Dombrowski UAE Emirates Astana Owain Doull Ineos Grenadiers EF Jarrad Drizners (neoprofessionista) Lotto Nicolas Edet Cofidis Arkéa Odd Christian Eiking Intermarché EF Finn Fischer-Black (neoprofessionista) UAE Emirates Felix Gall Team DSM AG2R Tony Gallopin AG2R Trek-Segafredo Biniam Ghirmay Delko Intermarché Kobe Goossens Lotto Intermarché Alexis Gougeard AG2R B&B Jonas Gregaard Astana Uno-X Felix Gross (neoprofessionista) UAE Emirates Simon Guglielmi Groupama Arkéa Marco Haller Bahrain Victorious Bora-hansgrohe Ben Healy (neoprofessionista) EF Leon Heinschke (neoprofessionista) Team DSM Asbjorn Hellemose (neoprofessionista) Trek-Segafredo Michel Hessmann (neoprofessionista) Jumbo-Visma Sergio Higuita EF Bora-hansgrohe Jai Hindley Team DSM Bora-hansgrohe Marc Hirschi Team DSM UAE Emirates Alvaro Hodeg Quick-Step UAE Emirates Markus Hoelgaard Uno-X Trek-Segafredo Hugo Hofstetter Israel Arkéa Daan Hoole NeoPro Trek-Segafredo Laurens Huys Bingoal Intermarché Ion Izagirre Astana Cofidis Gorka Izagirre Astana Movistar Julius Johansen (neoprofessionista) Intermarché Taj Jones (neoprofessionista) Israel Max Kanter Team DSM Movistar Jonas Koch Intermarché Bora-hansgrohe Olav Kooij (neoprofessionista) Jumbo-Visma Wesley Kreder Intermarché Cofidis Alexander Kristoff UAE Emirates Intermarché Merhawi Kudus Astana EF Paul Lapeira (neoprofessionista) AG2R Christophe Laporte Cofidis Jumbo-Visma Oier Lazkano Caja Rural Movistar Miguel Angel Lopez Astana Da definire Luis-Joe Luehrs (neoprofessionista) Bora-hansgrohe Filip Maciejuk Bahrain Victorious NeoPro Jonas Mayrhofer Uno-X Team DSM Marius Mayrhofer (neoprofessionista) Team DSM Gianni Moscon Ineos Grenadiers Astana Ryan Mullen Trek-Segafredo Bora-hansgrohe Henok Mulubrhan (neoprofessionista) Qhubeka Vincenzo Nibali Trek-Segafredo Astana Stefano Oldani Lotto Alpecin Daniel Oss Bora-hansgrohe Total Energies Quentin Pacher B&B Groupama Hugo Page (neoprofessionista) Intermarché Valentin Paret-Peintre (neoprofessionista) AG2R Simon Pellaud Androni Trek-Segafredo Adrien Petit Total Energies Intermarché Luke Plapp (neoprofessionista) Ineos-Grenadiers Antoine Raugel (neoprofessionista) AG2R Alexis Renard Israel Cofidis Frederik Rodenberg Uno-X Team DSM Oscar Rodriguez Astana Movistar Peter Sagan Bora-hansgrohe Total Energies Michael Schwarzmann Bora-hansgrohe Lotto Rudiger Selig Bora-hansgrohe Lotto Magnus Sheffield Rally Ineos-Grenadiers Marc Soler Movistar UAE Emirates Robert Stannard Team BikeExchange Alpecin Michael Storer Team DSM Groupama Corbin Strong (neoprofessionista) Israel Martin Svrcek (neoprofessionista) Quick-Step Gorben Thijssens Lotto Intermarché Benjamin Thomas Groupama Cofidis Antwan Tolhoek Jumbo-Visma Trek-Segafredo Hugo Toumire (neoprofessionista) Cofidis Ben Tulett Alpecin Ineos-Grenadiers Cian Ujtdebroeks (neoprofessionista) Bora-hansgrohe Milan Vader (neoprofessionista) Jumbo-Visma Tosh van der Sander Lotto Jumbo-Visma Mick van Dijke NeoPro Jumbo-Visma Danny van Poppel Intermarché Bora-hansgrohe Henri Vandenabeele (neoprofessionista) Team DSM Otto Vergaerde Alpecin Trek-Segafredo Aleksandr Vlasov Astana Bora-hansgrohe Bram Welten Arkéa Groupama Axel Zingle (neoprofessionista) Cofidis

Foto: Lapresse