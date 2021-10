L’ultima stagione di Chris Froome non è stata di certo scintillante. Nonostante ciò, il team manager dell’Israel Start-Up Nation, Sylvan Adams, ha affermato, in un’intervista a VeloNews, che il britannico rimarrà nel team israeliano fino al ritiro: “Non ho mai parlato pubblicamente del suo contratto, abbiamo un accordo con Chris che prevede che questo sarà il suo ultimo team. Chris si ritirerà come corridore nel nostro team. Questo era l’accordo quando ha accettato di unirsi al nostro team”.

Parole dunque molto importanti che confermano la fiducia dell’Israel Start-Up Nations nei confronti di un campione che nella sua gloriosa carriera ha conquistato fin qui un Giro d’Italia, quattro Tour de France e due edizioni della Vuelta di Spagna.

Inoltre, sempre a VeloNews, Adams ha voluto parlare della nuova squadra e delle strategie di mercato: “Siamo arrivati fino a 30 corridori, c’è spazio ancora per uno. Non abbiamo nessuna fretta di andare a riempire quella casella vuota, potremmo anche non farlo affatto, ma se dovesse capitare una buona opportunità, terremo aperta questa possibilità”.

Infine, un piccolo commento sulle trattative con PremierTech (sponsor in cerca di un nuovo team con il quale collaborare dopo aver chiuso dopo un solo anno il rapporto con l’Astana) e con l’UCI: “PremierTech? Siamo uno dei team con cui hanno parlato, ma è naturale. Siamo della stessa parte del mondo di PremierTech e conosco il CEO Jean Bélanger. Abbiamo parlato, ma ci vuole tempo. Sarebbero una grande aggiunta, ma non hanno ancora preso la loro decisione per il 2022. Gli lasceremo tempo per fargli prendere la decisione giusta per lui. Se vogliono comprare la licenza WorldTour? Non negozio in pubblico, lo specifico delle trattative resta confidenziale”.

