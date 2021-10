Mancano ormai cinque giorni al tentativo di Record dell’Ora da parte di Alex Dowsett, attualmente in Messico per abituarsi al fuso orario locale e per prepararsi nel migliore dei modi verso la prova del 3 novembre. Il ciclista britannico classe 1988 proverà a migliorare i 55,089 km del belga Victor Campenaerts, che ha stabilito questo primato proprio ad Aguascalientes il 19 aprile 2019.

“Abbiamo fatto delle prove di quattro minuti e alcuni test. Oggi proveremo la pressione delle ruote, fin qui nulla è risultato fuori dall’ordinario, il che è una cosa buona e quindi potremo iniziare delle tirate più lunghe, finora i problemi ci hanno preso il tempo giusto”, dichiara il corridore della Israel Start-Up Nation(fonte: Spazio Ciclismo).

“Ma è facile lasciarsi trasportare, soprattutto quando si tratta di soli quattro minuti. Sto bene, non c’è bisogno di avere sensazioni super in questi giorni, quelle dovranno esserci al termine della prima settimana qui, quando avrò superato il fuso. Sono a buon punto”, prosegue un’ottimista Dowsett.

“È tutt’altra cosa venire in altura per fare il Record dell’Ora, perché sono richiesti requisiti diversi, ma devi andare alla stessa velocità. La differenza, a quella stessa velocità, paragonata al livello del mare è significativa. Abbiamo calcolato che in termini di spostamento d’aria è come correre 43 chilometri in un’ora al livello del mare, che è sbalorditivo, anche se ovviamente insieme a questo c’è anche la netta mancanza di ossigeno che c’è qui su“, conclude il 33enne.

Foto: Lapresse