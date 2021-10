Ciclismo su pista oggi, Mondiali 2021: orari 23 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Proseguiranno oggi, sabato 23 ottobre 2021, i Mondiali senior di ciclismo su pista, previsti a Roubaix, in Francia, in cui saranno in palio, nella quarta giornata di gare, quattro titoli iridati, con le finali che andranno in scena nella sessione serale, dalle ore 17.30. Le eliminatorie invece saranno previste nella sessione mattutina, dalle ore 10.00.

La sessione mattutina sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Sport Web 1, mentre quella serale andrà in onda in diretta tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player e Rai Sport Web 1, mentre le dirette live testuali di tutte le gare saranno consultabili su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2021

Sabato 23 ottobre

10.00 Qualificazioni Omnium maschile (Elia Viviani)

10.46 Qualificazioni 500 metri femminile (Miriam Vece)

11.04 Qualificazioni Madison femminile (Letizia Paternoster / Rachele Barbieri)

11.44 Qualificazioni Sprint maschile

12.24 Omnium – Scratch maschile

12.47 Sedicesimi Sprint maschile

13.25 Qualificazioni Pursuit Individuale femminile (Martina Alzini)

14.17 Ottavi Sprint maschile

14.36 Omnium – Tempo Race maschile

17.30 Finale 500 metri femminile

17.52 Quarti Sprint maschile

18.10 Finale Madison femminile

18.51 Omnium – Eliminazione maschile

19.41 Finale Pursuit Individuale femminile

20.02 Omnium – corsa a punti maschile

Diretta tv su Eurosport 1 (sessione serale)

Diretta streaming su Rai Sport Web 1 (mattina e sera) ed Eurosport Player (sera)

Diretta live testuale su OA Sport (mattina e sera)

Foto: LiveMedia/Laurent Sanson