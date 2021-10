Non tutte le ciambelle escono dal buco. E’ il caso di dirlo parlando di quanto accaduto quest’oggi nel primo turno dell’inseguimento individuale dei Mondiali di ciclismo su pista a Roubaix (Francia).

Filippo Ganna non è stato la solita macchina e non potrà difendere il titolo iridato in questa specialità. Dopo aver dominato la scena in questa particolare prova nelle precedenti edizioni, il fuoriclasse di Verbania ha mancato l’appuntamento non qualificandosi per la Finale per l’oro e non avendo quindi la chance di andare in caccia del quinto centro mondiale.

A contendersi questa sera alle ore 20.42 l’oro saranno il detentore del primato del mondo Ashton Lambie e un sempre più sorprendente Jonathan Milan che ha interpretato in maniera anche troppo ‘garibaldina’ il turno pomeridiano, ottenendo comunque il secondo tempo alle spalle dell’americano e davanti a Pippo.

“Ganna ha pagato una partenza troppo lenta. Devo ammettere che non abbiamo fatto tanti lavori sulla gestione delle sforzo all’inizio dell’inseguimento e lui è come se non avesse avuto le energie mentali per rendere al meglio nelle prime fasi. Nella seconda parte, invece, si è acceso e se andate a vedere i suoi tempi sono notevoli. Anche lui, probabilmente, ha pagato i tanti impegni di questo 2021 non avendo le buone risposte attese“, ha ammesso il CT Marco Villa ai microfoni della Federciclismo.

“Per Milan il problema è stato all’opposto: è partito troppo forte, anche perché sull’impostazione dell’inseguimento a squadre di ieri. In vista dell’atto conclusivo dovrà gestire al meglio lo sforzo per ottenere una prestazione più equilibrata. Io sono convinto che se la possa giocare con Lambie per cui prevedo una sfida aperta“, ha aggiunto Villa.

Foto: LaPresse