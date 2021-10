Ciclismo su pista, Marco Villa: “Ganna e Milan sicuri, restano tre posti. Moro di sicuro sarà in gara. Viviani per la madison a Parigi”

Andranno in scena da domani, mercoledì 20, a domenica 24 ottobre 2021 i Mondiali senior di ciclismo su pista, previsti a Roubaix, in Francia, in cui saranno in palio, nelle 5 giornate di gare, 26 titoli iridati. Alla vigilia della rassegna iridata ha parlato al sito della Federciclismo il CT Marco Villa.

Con queste parole il tecnico presenta la rassegna iridata: “La condizione del gruppo è ancora molto buona. Sebbene siamo a fine stagione i ragazzi hanno tenuto la concentrazione giusta per arrivare ad un Campionato del Mondo. Questo sarà il calendario dei prossimi 4 anni e del prossimo biennio di qualificazione olimpica; dobbiamo prendere l’abitudine e capire come gestire la stagione per arrivare, anche in futuro, in condizione in questa fase della stagione“.

Sulle prime gare francesi: “Da campioni olimpici del quartetto dobbiamo onorare la specialità. Qui dovrò fare delle scelte per non commettere l’errore della scorsa settimana agli Europei. Nell’inseguimento individuale siamo, con Filippo Ganna e Jonathan Milan, i detentori dei 2 titoli internazionali della specialità. Avremo tre posti e farò correre anche Manlio Moro, alla sua prima esperienza in un Mondiale Elite“.

Ci sarà spazio anche per Elia Viviani: “Elia è stato campione olimpico nell’omnium 5 anni fa e bronzo ad agosto a Tokyo sempre nella stessa specialità. Con un campione simile non possiamo che puntare al massimo. A lui piacerebbe correre anche l’eliminazione e lo scratch. Valuteremo assieme in questi giorni come fare, perché a me piacerebbe iniziare a lavorare sulla madison, specialità olimpica. A Parigi 2024 vorrei arrivare con una coppia in grado di puntare alla medaglia di specialità, con atleti rodati, senza doverla preparare solo negli ultimi mesi“.

Foto: LaPresse