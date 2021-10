Ciclismo, Ranking UCI fine stagione: Pogacar numero 1 al mondo, Sonny Colbrelli 6°! Italia quarta Nazione

Si è conclusa ufficialmente la stagione ciclistica 2021. Mancava soltanto la Ronde van Drenthe per fare calare il sipario su questa annata agonistica. La corsa andata in scena domenica scorsa in Olanda non ha sostanzialmente smosso il ranking UCI, la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale.

Ora possiamo ufficialmente affermare che lo sloveno Tadej Pogacar è il numero 1 dell’anno: un riconoscimento scontato per il vincitore di Tour de France, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro di Lombardia. L’alfiere della UAE Emirates ha chiuso con 5.363 punti all’attivo, quasi mille in più del belga Wout van Aert (4.382), in piazza d’onore grazie alla sua encomiabile regolarità. A completare il podio è lo sloveno Primoz Roglic, vincitore della Vuelta di Spagna e Campione Olimpico a cronometro.

Il francese Julian Alaphilippe chiude in quarta posizione col titolo di Campione del Mondo, precedendo il colombiano Egan Bernal (vincitore del Giro d’Italia). Il nostro Sonny Colbrelli è meraviglioso sesto: ha vinto gli Europei e la Parigi-Roubaix, entrando di diritto nella top-10 di un 2021 memorabile. Il bresciano precede il blasonato olandese Mathieu van der Poel, il britannico Adam Yates, il portoghese Joao Almeida e l’ecuadoriano Richard Carapaz (Campione Olimpico in linea).

Già detto di Sony Colbrelli, l’Italia piazza altri cinque corridori in top-50: Giacomo Nizzolo (21mo), Matteo Trentin (24mo), Damiano Caruso (37mo, secondo al Giro d’Italia), Diego Ulissi (46mo) e Fausto Masnada (48mo). Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro, è 53mo, mentre Elia Viviani si sofferma in 68ma piazza (non vengono considerati i risultati su pista). In top-100 anche Gianni Moscon (77mo), Alessandro Covi (83mo), Lorenzo Rota (89mo). Filippo Baroncini 115mo da Campione del Mondo Under 23, Vincenzo Nibali scivola in 134ma posizione.

L’Italia conclude al quarto posto della classifica per Nazioni, alle spalle della Francia. Il Belgio chiude l’annata al comando davanti alla Slovenia. Di seguito i ranking UCI di ciclismo di fine stagione (aggiornamento a martedì 26 ottobre). Appuntamento al 2022.

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 5.353

2. Wout van Aert (Belgio) 4.382

3. Primoz Roglic (Slovenia) 3.924

4. Julian Alaphilippe (Francia) 3.104.67

5. Egan Bernal (Colombia) 2.576

6. Sonny Colbrelli (Italia) 2.553

7. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2.461

8. Adam Yates (Gran Bretagna) 2.251

9. Joao Almeida (Portogallo) 2.219

10. Richard Carapaz (Ecuador) 2.018

RANKING UCI ITALIANI (TOP-300)

6. Sonny Colbrelli 2.553

21. Giacomo Nizzolo 1.607

24. Matteo Trentin 1.535

37. Damiano Caruso 1.238

46. Diego Ulissi 1.074

48. Fausto Masnada 1.053

53. Filippo Ganna 981

68. Elia Viviani 810

77. Gianni Moscon 741

83. Alessandro Covi 727

89. Lorenzo Rota 706

101. Mattia Cattaneo 639

105. Andrea Pasqualon 518

106. Alessandro De Marchi 577,33

115. Filippo Baroncini 550

120. Luca Mozzato 526

126. Davide Ballerini 486,67

133. Filippo Zana 471

134. Vincenzo Nibali 467

136. Simone Velasco 463

139. Giovanni Aleotti 455

140. Niccolò Bonifazio 454

153. Alberto Dainese 401

159. Samuele Battistella 385

160. Lorenzo Fortunato 376

164. Andrea Vendrame 369

165. Kristian Sbaragli 367

173. Andrea Bagioli 353

174. Matteo Fabbro 350

178. Davide Formolo 343

178. Giulio Ciccone 343

186. Fabio Aru 337

198. Edoardo Affini 321,67

199. Gianluca Brambilla 318

218. Matteo Sobrero 297

222. Davide Villella 296

228. Vincenzo Albanese 281

236. Domenico Pozzovivo 271

248. Simone Consonni 256

249. Filippo Fiorelli 255

255. Matteo Moschetti 252

275. Alberto Bettiol 237

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 14.349,33

2. Slovenia 11.993

3. Francia 11.541,67

4. Italia 10.851

5. Gran Bretagna 9.960,6

6. Paesi Bassi 9.808,66

7. Spagna 7.979

8. Danimarca 7.911,6

9. Australia 7.001,66

10. Colombia 6.796

Foto: Lapresse