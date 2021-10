Ciclismo, Ranking UCI (12 ottobre): Sonny Colbrelli numero 6 al mondo! Pogacar in trionfo, Italia quarta tra le Nazioni

Sonny Colbrelli continua a scalare posizioni nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il bresciano, che nove giorni fa ha conquistato la Parigi-Roubaix, recupera un’altra posizione in graduatoria e ora è superlativo sesto con 2553 punti, in scia al colombiano Egan Bernal (2576 per il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia). Entrambi hanno scavalcato l’olandese Mathieu van der Poel, scivolato in settima piazza (2461).

Restano invariate le prime quattro posizioni. Lo sloveno Tadej Pogacar, fresco trionfatore al Giro di Lombardia, è saldamente in prima piazza con 5353 punti (ha vinto anche il Tour de France e la Liegi-Bastogne-Liegi). L’alfiere della UAE Emirates chiuderà la stagione da numero 1 al mondo, davanti al belga Wout van Aert (4382) e al connazionale Primoz Roglic (3924 per il vincitore della Vuelta di Spagna e della medaglia d’oro nella cronometro delle Olimpiadi di Tokyo 2020). Appena giù dal podio il francese Julian Alaphilippe (3104,67 punti per il Campione del Mondo). Il britannico Adam Yates entra di prepotenza in top-10: recupera quattro posizioni ed è ottavo davanti al portoghese Joao Amleida e all’ecuadoriano Richard Carapaz.

Giacomo Nizzolo recupera ben 14 posizioni grazie al secondo posto al Gran Piemonte e risale in 21ma piazza, mentre Matteo Trentin ne recupera otto e ora si trova 25mo. Damiano Caruso 36° (-1 rispetto a settimana scorsa per il secondo classificato al Giro d’Italia), mentre Fausto Masnada compie un balzo superlativo: grazie al secondo posto al Giro di Lombardia rimonta 54 posizioni e ora è 47mo! Diego Ulissi 48mo (-10), Filippo Ganna 54mo (-2), Gianni Moscon 75mo (-2), Alessandro Covi 91mo (+15, ha vinto il Trittico Lombardo ma i punti della Agostoni entreranno settimana prossima), Elia Viviani 93mo (-4), Lorenzo Rota 95mo (+5). Scivolone di Vincenzo Nibali, che perde 27 posizioni e ore è 131mo.

L’Italia resta al quarto posto della classifica per Nazioni con 10.651 punti, alle spalle della Francia (11.536,67) che ha subito il sorpasso da parte della Slovenia (11.983). Il Belgio chiuderà l’annata al comando (14.289,33). Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 12 ottobre (prossima revisione tra sette giorni esatti). Ci aspetta una settimana con Coppa Agostoni (disputata ieri), Giro del Veneto, Veneto Classic, Cronometro delle Nazioni e altre corse minori in Francia. Mancano soltanto due settimane alla conclusione naturale della stagione ciclistica.

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 5.353

2. Wout van Aert (Belgio) 4.382

3. Primoz Roglic (Slovenia) 3.924

4. Julian Alaphilippe (Francia) 3.104.67

5. Egan Bernal (Colombia) 2.576

6. Sonny Colbrelli (Italia) 2.553

7. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2.461

8. Adam Yates (Gran Bretagna) 2.251

9. Joao Almeida (Portogallo) 2.219

10. Richard Carapaz (Ecuador) 2.018

RANKING UCI ITALIANI (TOP-300)

6. Sonny Colbrelli 2.553

21. Giacomo Nizzolo 1.607

25. Matteo Trentin 1.447

36. Damiano Caruso 1.238

47. Fausto Masnada 1.053

48. Diego Ulissi 1.031

54. Filippo Ganna 981

75. Gianni Moscon 741

91. Alessandro Covi 692

93. Elia Viviani 685

95. Lorenzo Rota 671

101. Mattia Cattaneo 639

112. Filippo Baroncini 550

115. Luca Mozzato 526

120. Alessandro De Marchi 507,33

123. Davide Ballerini 486,67

129. Filippo Zana 471

130. Andrea Pasqualon 468

131. Vincenzo Nibali 467

135. Giovanni Aleotti 455

136. Niccolò Bonifazio 454

138. Simone Velasco 433

157. Lorenzo Fortunato 376

160. Andrea Vendrame 369

164. Kristian Sbaragli 362

168. Andrea Bagioli 353

169. Matteo Fabbro 350

172. Giulio Ciccone 343

176. Davide Formolo 340

179. Fabio Aru 337

192. Edoardo Affini 321,67

193. Alberto Dainese 321

194. Gianluca Brambilla 318

210. Matteo Sobrero 297

214. Davide Villella 296

226. Samuele Battistella 275

231. Domenico Pozzovivo 271

242. Filippo Fiorelli 255

248. Matteo Moschetti 252

266. Alberto Bettiol 237

284. Vincenzo Albanese 226

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 14.289,33

2. Slovenia 11.983

3. Francia 11.536,67

4. Italia 10.651

5. Gran Bretagna 9.842,6

6. Paesi Bassi 9.808,66

7. Spagna 7.979

8. Danimarca 7.911,6

9. Australia 7.001,66

10. Colombia 6.794

Foto: Lapresse