Ciclismo, Marion Rousse sarà la direttrice della storica edizione del Tour de France femminile 2022

Dopo anni di grande attesa, è finalmente arrivata la conferma che nel 2022 verrà corso il Tour de Frances femmes avec Zwift. A 33 anni dall’ultima edizione ufficiale, torna una corsa in parallelo col circuito maschile, organizzata da Amaury Sports Organisation, già promotrice di corse come Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix e Freccia Vallone sia in campo maschile che femminile.

Negli anni si sono susseguiti vari esperimenti nel cercare di avere una corsa che richiamasse i valori e l’importanza del Tour anche per le donne, come il Tour Cycliste Féminin (1992-1997) o la Grande Boucle Féminine Internationale (1998-2009), ma per il 2022 è finalmente prevista una competizione che potrà godere del massimo livello di organizzazione, esposizione mediatica e riconoscimento.

Marion Rousse, ex ciclista e consulente per France Television, è stata nominata direttrice della corsa che prenderà il via da Parigi il 24 luglio 2022, in concomitanza con l’ultima tappa del Tour al maschile. La gara sarà composta da otto tappe, il cui percorso sarà presentato proprio da Rousse il 14 ottobre al Palais des Congres di Parigi per un evento che intende attirare tutte le protagoniste più importanti del circuito mondiale.

L’ex campionessa francese si è dichiarata entusiasta nell’accettare questo incarico: ”Quando ero una bambina, guardavo il Tour de France in televisione con ammirazione, e quando ho iniziato la mia carriera sospettavo che non avrei mai avuto l’occasione di correrlo. Quindi ovviamente sono molto orgogliosa di essere stata invitata a prendere la direzione del Tour de France Femmes avec Zwift, soprattutto perché vogliamo fare del nostro meglio per realizzare il sogno di tante bambine”

Christian Prudhomme, direttore del Tour de France maschile ha condiviso il suo entusiasmo per la scelta: ”Se una nuova corsa deve diventare la gara di primo piano per il ciclismo femminile, è ovvio che si rivolga alla miglior ambasciatrice di questo sport, conosciuta e apprezzata dal grande pubblico e dagli esperti. E il suo immediato entusiasmo nell’unirsi a noi conferma l’emozione che c’è per il lancio di questa nuova avventura”.

Foto: Le Tour de Frances femmes avec Zwift