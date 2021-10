Ciclismo: Marc Reef lascia la DSM ed entra nello staff della Jumbo Visma

Il ciclomercato è in pieno fermento non solo per quanto riguarda i corridori, ma anche nel mondo di allenatori e direttori sportivi ed è notizia dell’ultim’ora che dopo oltre dieci anni nel team DSM Marc Reef cambierà casacca per entrare nello staff della Jumbo-Visma.

“Ho già lavorato insieme a molti ciclisti in staff di alto livello. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con loro e il resto della squadra per tirare fuori il meglio da tutti”, ha detto Reef in una dichiarazione rilasciata da Jumbo-Visma e riportata dal sito CyclingNews.

Ora la possibilità di contribuire alle performance di alcuni dei migliori ciclisti del mondo, tra cui Wout Van Aert, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. “Voglio continuare a crescere come allenatore. Penso che un nuovo ambiente possa contribuire a questo. Dopo una serie di incontri di colloqui sono convinto che troverò un ambiente ideale al Team Jumbo-Visma”.

Foto: LaPresse