Ciclismo, James Knox rinnova con la Deceuninck – QuickStep

James Knox firma un nuovo contratto biennale con la Deceuninck – QuickStep. Il ciclista inglese continua la propria avventura con la realtà belga che nella giornata odierna ha confermato tra le proprie fila anche il ceco Zdenek Stybar.

Il 26enne britannico ha commentato ai microfoni della propria formazione: “Sono molto felice di aver raggiunto un accordo con Patrick e la squadra. È stata una decisione facile da prendere, non ci è voluto molto per decidere di restare. Sono quattro anni che sono qui e diventeranno sei con questo contratto. Avrò percorso metà della mia vita ciclistica con la squadra, sembra una follia a pensarci, ma sono molto felice di restare e mi sento sempre più a mio agio qui”.

James Knox ha continuato dicendo: “Mi vedo più come un corridore da grandi giri che da classiche. Non ho l’esplosività di qualcuno come Julian nelle corse di un giorno. Ho due piazzamenti nei 15 nei GT, quindi si vede che sono più adatti a me, ma la squadra ha anche molti altri giovani di talento, quindi potrei essere utilizzato meglio come gregario”.

Non sono mancate le parole di Patrick Lefevere, team manager della squadra. “James è un ottimo corridore, lavora sempre duramente per i suoi compagni di squadra. Abbiamo visto in passato che è anche in grado di essere un ottimo uomo di classifica”.

Foto: LaPresse