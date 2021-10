Ciclismo: il programma del finale di stagione di Vincenzo Nibali. Tre Valli Varesine e Milano-Torino prima del Lombardia

Ieri lo spettacolare trionfo al Giro di Sicilia ha rilanciato un Vincenzo Nibali che negli ultimi tempi era a secco di risultati. Ora lo Squalo dello Stretto, in attesa di ritornare all’Astana, è pronto ad affrontare un finale di stagione che lo proietta con grandi obiettivi, per gli ultimi appuntamenti in maglia Trek-Segafredo.

Quale sarà il programma in questo ottobre per il siciliano? Si comincia martedì 5 ottobre con la seconda prova del Trittico Lombardo, la Tre Valli Varesine, dove si ritroverà davanti rivali di lusso come Tadej Pogacar. Il giorno successivo, mercoledì 6 ottobre, spazio alla Milano-Torino con arrivo in quel di Superga.

Il tutto per affinare al meglio la condizione per giungere domenica prossima al top al Lombardia. La Classica delle Foglie Morte è una delle corse più amate da Nibali, che si è già imposto per due volte e va a caccia di una tripletta che sarebbe strepitosa.

Il livello nell’ultima Monumento stagionale sarà eccezionale, ma con uno scatto come quello arrivato ieri nella sua terra, l’azzurro può sicuramente provare a fare saltare il banco, sfruttando oltre che la gamba, l’esperienza, sicuramente dalla sua parte.

Foto: Lapresse