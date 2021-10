Ciclismo: il calendario delle corse italiane nel 2022, da marzo ad ottobre non ci si fermerà un attimo

Terminata questa stagione, si inizia già a pensare ai prossimi obiettivi e si delineano i calendari per il 2022. Ancora non definitivo (lo è sicuramente per le corse di maggior rilevanza) quello delle gare in Italia: da marzo ad ottobre non ci si fermerà un attimo con un’infinità di appuntamenti.

Come di consueto il programma partirà con il Trofeo Laigueglia, poi prime prove World Tour con Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. A maggio il Giro d’Italia, a giugno i Campionati Nazionali, poi un finale di anno emozionante con gare in rapida successione fino al Giro di Lombardia ed in conclusione la Veneto Classic.

CALENDARIO CORSE ITALIANE CICLISMO 2022

02/03/22 02/03/22 Trofeo Laigueglia 1.Pro 05/03/22 05/03/22 Strade Bianche 1.UWT 07/03/22 13/03/22 Tirreno-Adriatico 2.UWT 16/03/22 16/03/22 Milano – Torino 1.Pro 19/03/22 19/03/22 Milano-Sanremo 1.UWT 20/03/22 20/03/22 Per Sempre Alfredo 1.1 22/03/22 26/03/22 Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2.1 27/03/22 27/03/22 GP Industria & Artigianato 1.Pro 12/04/22 15/04/22 Giro di Sicilia – Tour of Sicily 2.1 18/04/22 22/04/22 Tour of the Alps 2.Pro 06/05/22 29/05/22 Giro d’Italia 2.UWT 02/06/22 02/06/22 Giro dell’Appennino 1.1 22/06/22 26/06/22 Campionati Nazionali CN 13/07/22 17/07/22 Settimana Ciclistica Italiana 2.1 14/09/22 14/09/22 Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini 1.1 15/09/22 15/09/22 Coppa Sabatini 1.Pro 17/09/22 17/09/22 Memorial Marco Pantani 1.1 18/09/22 18/09/22 Trofeo Matteotti 1.1 01/10/22 01/10/22 Giro dell’Emilia 1.Pro 02/10/22 02/10/22 Gran Premio Bruno Beghelli 1.1 03/10/22 03/10/22 Coppa Bernocchi – GP BPM 1.Pro 04/10/22 04/10/22 Tre Valli Varesine 1.Pro 06/10/22 06/10/22 Gran Piemonte 1.Pro 08/10/22 08/10/22 Il Lombardia 1.UWT 10/10/22 10/10/22 Coppa Agostoni – Giro delle Brianze 1.1 12/10/22 12/10/22 Giro del Veneto 1.1 16/10/22 16/10/22 Veneto Classic 1.1

Foto: Lapresse