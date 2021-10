Sono state ritrovate le biciclette della Nazionale Italiana rubate durante i Mondiali 2021 di ciclismo su pista, andati in scena la scorsa settimana a Roubaix (Francia). I mezzi del quartetto, Campione Olimpico e del Mondo nell’inseguimento a squadre, sono stati rinvenuti in Romania. Fausto Pinarello, storico produttore di biciclette, ha fornito la propria opinione su questo furto in un’intervista concessa a Il Giornale.

“Come se avessero rubato una Ferrari F1 2021 sarebbe stato il colpo del secolo, ne avrebbe parlato il mondo intero, ma non sarebbero di certo potuti andare in giro. Tutt’al più potevano provarla in gran segreto su una pista privata. E lì finiva. È probabile che pensassero che in quel furgoncino Daily della Iveco ci fossero delle biciclette da corsa di serie. Speciali, ma facilmente smerciabili. Invece hanno portato via sì dieci bici da corsa, ma purtroppo anche 12 che erano e sono davvero delle fuoriserie, dei gioielli, dei pezzi unici modellati sui corpi dei nostri fantastici ragazzi del quartetto, oro nell’inseguimento a Tokyo e campioni del mondo qualche giorno fa a Roubaix”.

Fausto Pinarello ha poi proseguito: “Ho usato il paragone del furto di una Ferrari da F1 proprio perché sono biciclette che non si possono usare su strada, ma solo e soltanto su pista e anche perché ciclisticamente parlando sono appunto delle F1, frutto di anni di lavoro. Le caratteristiche? Il telaio in carbonio pesa 1,100 kg e ha un valore di 12.000 euro. La bici completa pesa 7,2 kg. Solo il colore oro che abbiamo utilizzato per celebrare il trionfo di Tokyo vale più di 2.000 euro. Il manubrio fatto in 3D, nasce dalla scannerizzazione della posizione dell’atleta e viene poi sinterizzato con polvere di titanio: da solo vale 9.000 euro. La sella in carbonio 300 euro, la coppia di ruote 6.000 euro, alla fine ogni bicicletta costa quasi 30.000 euro“.

Foto: Lapresse