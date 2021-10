Una stagione di transizione, molto particolare per Dylan Groenewegen. L’olandese ha scontato la lunga squalifica che gli è stata inflitta a causa della nota caduta di Fabio Jakobsen al Giro di Polonia 2020. Il corridore della Jumbo-Visma è tornato in gara al Giro d’Italia ed ha agguantato tre vittorie tra Giro di Vallonia e Giro di Danimarca.

Il suo commento su questo 2021: “È davvero positivo per me sapere di potermela giocare nei finali. Ho notato che per tutta la stagione non sono mai stato al mio massimo livello. A volte era buono, altre volte meno. Ma so il perché. Sono stato molto impegnato all’inizio dell’anno con la nascita di mio figlio, per cui non mi sono potuto allenare molto”.

Occhi puntati sulla prossima stagione: “So su cosa devo lavorare. È importante che questo inverno io possa affinare nuovamente la mia condizione. A quel punto l’anno prossimo potrò davvero tornare ai livelli che mi competono”.

Ieri la sua ultima gara di quest’anno, una terza piazza alla Ronde van Drenthe.

Foto: Lapresse