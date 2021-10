Con l’assenza già annunciata di corse in Australia e, dunque, del Tour Down Under, sarà l’UAE Tour ad inaugurare la stagione del ciclismo su strada il prossimo anno: confermata nel calendario World Tour, la gara emiratina sarà alla sua quarta edizione.

Appuntamento dal 20 febbraio, molto probabilmente sette tappe in programma e, come abbiamo visto per le passate stagioni, grandissimi nomi al via. Le prime tre edizioni sono state vinte infatti da Primoz Roglic, Adam Yates e Tadej Pogacar.

Il commento di Aref Hamad Al Awani, segretario generale dell’Abu Dhabi Sports Council: “L’UAE Tour ha fatto molta strada dal post pandemia per pianificare la quarta edizione. Dopo un tour degli Emirati Arabi Uniti impegnativo, ma di successo nel 2021 in mezzo alla pandemia di Coronavirus, ora guardiamo avanti per ospitare l’apertura dell’UCI World Tour 2022”.

Parla anche Fabrizio D’Amico, chief operating officer di Rcs Sports: “L’UAE Tour è andato sempre più forte ed è rimasta l’unica gara World Tour in Medio Oriente. Siamo onorati di lavorare con l’Abu Dhabi Sports Council per mettere in scena questo evento cui tutti i migliori ciclisti non vedono l’ora di partecipare”.

Foto: Lapresse