Ciclismo: Chad Haga lascia il Team DSM dopo otto anni, ora una nuova sfida

Dopo lunghe stagioni, Chad Haga ha deciso di cambiare casacca, con il ciclista americano che lascerà il Team DSM al termine della stagione per cimentarsi in una nuova avventura e provare a rilanciare una carriera che dopo la vittoria nella cronometro finale al Giro 2019 non è decollata.

“Ho aiutato i miei compagni a vincere corse come Milano-Sanremo, il Giro d’Italia, il Gp di Qubec e Montreal e molte altre cose, oltre a qualcosa di inaspettato per me stesso – ha dichiarato Haga nelle parole riportate da Spaziociclismo – Inoltre sono stato investito da un auto, mi sono sposato, ho perso mio padre per un cancro, sono diventato padre e diventato ormai un cittadino europeo, più di quanto avrei pensato. Per tutto il tempo ho pregato che quando sarebbe stato il momento per andarsene, Dio mi avrebbe aperto le porte giuste al momento giusto come Lui ha fatto al momento giusto della mia carriera”.

Un messaggio che sembra quasi di addio al ciclismo, ma l’americano puntualizza poi sul suo futuro: “Adesso è il momento di attraversare quella porta e mettermi in gioco in una nuova squadra e in una nuova avventura, non vedo l’ora di annunciare presto la notizia. Voglio solo ringraziare il Team DSM per 8 anni indimenticabili, e ci vedremo in strada”.

