Come ha già annunciato, Alex Dowsett il prossimo tre novembre darà l’assalto al record dell’ora di ciclismo e per farlo si affiderà sì alle sua qualità, ma anche ad alcune novità tecnologiche che potranno aiutare il britannico a superare i 55,089 km del belga Victor Campenaerts.

Sembra infatti che Dowsett avrà a disposizione la nuovissima bici da cronometro Hanzo, prodotta dall’azienda Factor e in commercio solamente tra qualche settimana, proprio dopo il tentativo del britannico ad Aguacalientes, a seimila metri d’altitudine, in Messico.

In un’intervista riportata dal sito cyclingnews.com, il ciclista della Israel-Start Up Nation ha inoltre parlato dei ritmi di allenamento in vista della gara. “Vado al passo di Victor, o ai tempi sul giro necessari per battere il record dell’ora di Victor – ha rivelato il sei volte campione britannico a cronometro – E poi, mentre l’ultima volta non ho aperto completamente il gas fino a cinque minuti dalla fine, questa volta so che posso iniziare a spingere anche a 20 minuti dalla fine. Non ho davvero una distanza in mente, ma voglio battere il record“.

Come potenza, per battere il record Dowsett dovrebbe spingere 350 watt di media, leggermente di più di Campenaerts, che si aggirò intorno ai 240 watt nella sua prova del 16 aprile 2019, quando dopo quattro anni spezzò il primato di Bradley Wiggins. Per il futuro bisognerà però fare attenzione a Filippo Ganna, con il campione del mondo che ha già svolto un test in allenamento e presto potrebbe iniziare a mettere il mirino sulla competizione.

Foto: LaPresse