Dal 19 gennaio al 4 febbraio i Paesi Bassi ospiteranno la fase finale degli Europei 2022 di calcio a 5. L’Italia di Massimiliano Bellarte è stata inserita nel Gruppo B con il Kazakistan, la Slovenia e la Finlandia.

Gli azzurri, che hanno mancato la qualificazione ai Mondiali 2021 in Lituania, hanno voglia di mettersi in luce in questa competizione per riprendere il filo del discorso interrotto e dimostrarsi all’altezza della situazione in ambito internazionale. Il Portogallo campione in carica è stato invece inserito nel Girone A con l’Olanda padrona di casa, ma anche Ucraina e la vincente dello spareggio tra Serbia e Bielorussia (15-17 novembre), con la Spagna che invece affronterà Georgia, Azerbaigian e Bosnia Erzegovina nel gruppo D.

I gironi completi:

GRUPPO A: Olanda, Portogallo, Ucraina, Serbia/Bielorussia.

GRUPPO B: Kazakistan, Italia, Slovenia, Finlandia

GRUPPO C: Russia, Polonia, Slovacchia, Croazia

GRUPPO D: Spagna, Georgia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina

Scopriamo il calendario della competizione in territorio neerlandese:

CALENDARIO EUROPEI 2022 CALCIO A 5

FASE A GIRONI

Mercoledì 19 gennaio:

Gruppo A

Serbia/Bielorussia – Portogallo (17:30, Amsterdam)

Olanda – Ucraina (20:30, Amsterdam)

Giovedì 20 gennaio:

Gruppo B

Kazakistan – Slovenia (17:30, Groningen)

Italia – Finlandia (20:30, Groningen)

Venerdì 21 gennaio:

Gruppo C

Russia – Slovacchia (17:30, Amsterdam)

Polonia – Croazia (20:30, Amsterdam)

Sabato 22 gennaio:

Gruppo D

Georgia – Azerbaijan (14:30, Groningen)

Spagna – Bosnia-Erzegovina (17:30, Groningen)

Domenica 23 gennaio:

Gruppo A

Serbia/Bielorussia – Ucraina (14:30, Amsterdam)

Portogallo – Olanda (17:30, Amsterdam)

Lunedì 24 gennaio:

Gruppo B

Italia – Slovenia (17:30, Groningen)

Finlandia – Kazakistan (20:30, Groningen)

Martedì25 gennaio:

Gruppo C

Croazia – Russia (17:30, Amsterdam)

Polonia – Slovacchia (20:30, Amsterdam)

Mercoledì 26 gennaio:

Gruppo D

Bosnia-Erzegovina – Georgia (17:30, Groningen)

Spagna – Azerbaijan (20:30, Groningen)

Venerdì 28 gennaio:

Gruppo B

Kazakistan – Italia (17:30, Groningen)

Slovenia – Finlandia (17:30, Amsterdam)

Gruppo A

Ucraina – Portogallo (20:30, Groningen)

Olanda – Serbia/Bielorussia (20:30, Amsterdam)

Sabato 29 gennaio:

Gruppo C

Slovacchia – Croazia (14:30, Groningen)

Russia – Polonia (14:30, Amsterdam)

Gruppo D

Georgia – Spagna (17:30, Groningen)

Azerbaijan – Bosnia-Erzegovina (17:30, Amsterdam)

QUARTI DI FINALE

Lunedì 31 gennaio:

QF1: Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A (orario da decidere, Amsterdam)

QF2: Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo B (orario da decidere, Amsterdam)

Martedì1 febbraio:

QF3: Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo D (orario da decidere, Amsterdam)

QF4: Vincente Gruppo D – Seconda Gruppo C (orario da decidere, Amsterdam)

SEMIFINALI

Venerdì 4 febbraio:

SF1: Vincente QF2 – QF4 (orario da decidere, Amsterdam)

SF2: Vincente QF1 – Vincente QF3 (orario da decidere: Amsterdam)

Foto: fonte libera FIGC