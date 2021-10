Calcio, tris del Napoli e Bologna ko: Insigne decisivo su rigore e partenopei in vetta con il Milan

Missione compiuta per il Napoli di Luciano Spalletti contro il Bologna nel match valido per il 10° turno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022. I partenopei si sono imposti al Diego Armando Maradona con il punteggio di 3-0 grazie alle realizzazioni dello spagnolo Fabian Ruiz al 18′ e di Lorenzo Insigne su rigore al 41′ e al 62′. Con questa vittoria i campani raggiungo il Milan in vetta alla classifica generale con 28 punti, mentre i felsinei restano a 12 (12ma posizione).

Spalletti vara un 4-3-3 con il tridente formato da Lozano, Osimhen e Insigne. Mihajlovic risponde con un 3-4-2-1: Barrow perno centrale, supportato da Orsolini e da Vignato. I padroni di casa prendono il comando delle operazioni e al 15′ costruiscono una grande occasione: Osimhen in ripartenza innesca Insigne, pallonetto del n.24 e Medel salva la sua porta di testa in corner. Al 18′ c’è la marcatura napoletana: grave errore di Svanberg, Elmas entra in possesso di palla e mette nelle condizioni di calciare Fabian Ruiz che con il suo mancino a giro la mette sotto l’incrocio. I partenopei spingono ancora in cerca del raddoppio e al 39′ c’è il rigore: fallo di mano di Medel in area, ravvisato dal VAR. Insigne dal dischetto non sbaglia e realizza il raddoppio.

Nella ripresa gli uomini di Spalletti non abbassano i ritmi in cerca del 3-0. Al 59′ c’è una chance: Insigne avvia la ripartenza e cambia per Di Lorenzo, che entra in area, sterza su Theate e calcia sull’esterno della rete. Al 60′ nuovo rigore per il Napoli: Osimhen si lancia in area, toccato appena da Mbaye. Insigne è freddissimo (3-0). Al 73′ c’è l’ultima emozione con la traversa centrata da Anguissa, prima del fischio finale.

Foto: LaPresse