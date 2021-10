Dopo tre anni di imbattibilità, la Nazionale italiana di calcio è uscita sconfitta nel confronto in semifinale di Nations League 2021 contro la Spagna, squadra agguerrita che ha piegato gli azzurri, campioni d’Europa, per 2-1, in una gara fortemente condizionata dall’espulsione di Leonardo Bonucci.

“Le partite sono così, a volte certi episodi le condizionano – dice il ct Roberto Mancini -. Il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1 tranquillamente, poi chiaramente loro giocano molto bene. Così è un dispiacere, in undici poteva andare diversamente. Abbiamo fatto un errore che a questi livelli non si poteva fare“.

Proprio nel primo tempo due episodi chiave, ovvero il clamoroso errore di Lorenzo Insigne ed il cartellino rosso sventolato all’indirizzo di Bonucci. “Non ho visto l’intervento, ma questo non cambia niente. Leo doveva fare attenzione quando si è fatto ammonire per proteste, lì ha sbagliato – spiega Mancini -. La partita è stata molto bella, nel secondo tempo siamo stati bravissimi a fare un gol e non subirne, una bella prestazione”.

Per la prima volta il tecnico marchigiano ha cambiato interamente il centrocampo, dando forze fresche ad un reparto in difficoltà: “Avevamo bisogno di giocatori meno stanchi. Stavano tutti dando tantissimo ed un po’ di freschezza ci ha aiutato“.

Infine, una chiosa sui giovani italiani e sul ricambio generazionale in atto nella Spagna, che ha messo in campo il diciassettenne Gavi, classe 2004: “Anche noi avremmo potuto giocare con qualcuno più giovane, anche se poi ci sono delle situazioni da rispettare. La nostra è una squadra giovane, questa partita ci darà una grande forza“.

Foto: LaPresse