Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: vincono Olanda, Germania, Turchia e Russia, pari pesante per la Croazia

Ben undici match nella serata dedicate alle Qualificazioni verso i Mondiali di calcio Qatar 2022. Tre le 22 squadre in campo spiccano le vittorie di Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Islanda e Russia, mentre potrebbe rivelarsi pesante il pareggio della Croazia in casa contro la Slovacchia. La Turchia, infine, ribalta tutto contro la Lettonia con un rigore al 98′ e si rilancia. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nei match di qualificazione disputati in questa serata.

Nel Gruppo E, la Repubblica Ceca passa facilmente 2-0 sul campo della Bielorussia (a segno Schick) mentre il Galles supera l’Estonia a domicilio per 1-0. In classifica rimane comodamente in vetta il Belgio con 16 punti, quindi Repubblica Ceca e Galles a braccetto con 11, Estonia 4 e Bielorussia 3.

Nel Gruppo G, passeggiata dell’Olanda contro Gibilterra con il punteggio di 6-0 (doppietta di Depay e rete di Dumfries) mentre la Norvegia prosegue nel suo ottimo percorso superando il Montenegro per 2-0. Nel terzo match la Lettonia rischia di fare lo sgambetto alla Turchia che, tuttavia, dopo una autorete di Demiral, riesce ad acciuffare il successo al 98′ grazie ad un calcio di rigore realizzato da Yilmaz. In classifica Olanda sempre al primo posto con 19 punti, davanti a Norvegia con 17, Turchia 15 e Montenegro 11. Lettonia quinta a quota 5, quindi Gibilterra ultima ancora a zero.

Nel Gruppo H la Russia vince in casa della Slovenia per 2-1 (a segno Ilicic), mentre Croazia e Slovacchia impattano sul 2-2 (a segno Modric) con i padroni di casa che si vedono annullata la rete del 3-2 dal VAR proprio al novantesimo. Cipro e Malta, a loro volta, chiudono il loro match sul 2-2. Con questi risultati la Russia scappa al comando con 19 punti contro i 17 della Croazia, mentre al terzo posto a pari merito troviamo Slovacchia e Slovenia con 10 punti

Infine nel Gruppo J, facile successo della Germania in casa della Macedonia del Nord con il punteggio di 4-0 (doppietta di Werner), quindi l’Islanda regola il Liechtenstein a sua volta con un poker, mentre la Romania piega l’Armenia 1-0. In classifica la Germania prosegue in vetta con 21 punti e si qualifica a Qatar 2022, contro i 13 della Romania ed i 12 di Macedonia del Nord e Armenia. Quinta l’Islanda con 8 punti davanti al fanalino di coda Liechtenstein con 1.

