Calcio, Nations League 2021: Italia-Spagna 1-2. Torres decisivo, pesa il rosso a Bonucci

Il calcio in Europa ha visto disputarsi la prima semifinale della Nations League 2021: nella sfida giocata a Milano, l’Italia ha perso per 1-2 contro la Spagna. Vantaggio ospite con Torres al 17′, poi espulsione di Bonucci al 42′ e Torres raddoppia nel recupero della prima frazione. Nella ripresa all’83’ il gol di Lorenzo Pellegrini per il definitivo 1-2.

Nel primo tempo la Spagna passa al primo vero affondo: al 17′ cross di Oyarzabal dalla sinistra e Torres in qualche modo devia col piatto in rete. Insigne scheggia il palo al 35′ ma l’episodio che cambia il match arriva al 42′: secondo giallo a Bonucci e l’Italia resta in dieci.

Nel recupero del primo tempo raddoppio della Spagna: ancora cross di Oyarzabal dalla sinistra e Torres, questa volta di testa, batte per la seconda volta Donnarumma. Nella ripresa, dopo un’ora di gioco, Chiesa centra il palo, poi al minuto 83 l’Italia accorcia: Chiesa orchestra un contropiede magistrale e serve un cioccolatino a Lorenzo Pellegrini.

L’assalto finale degli azzurri non produce effetti: vince 1-2 la Spagna, che affronterà ancora a Milano domenica 10 la vincente di Belgio-Francia, in programma domani a Torino. La perdente, invece, si giocherà il terzo posto, ancora a Torino, sempre domenica 10, con l’Italia.

Foto: LaPresse